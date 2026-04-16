Kịp thời cứu sống 2 du khách Đồng Nai bị đuối nước ở biển Vũng Tàu

Khoảng 8 giờ sáng 16/4, cặp vợ chồng du khách là anh N.H.L và chị N.T.Đ khi đang tắm biển tại khu vực bãi Sau thì cả hai bất ngờ bị dòng chảy cuốn ra xa bờ và dần kiệt sức.

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ bờ biển của Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên đang làm nhiệm vụ trông giữ tại bãi biển đã nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội ngũ nhân viên cứu hộ đã đưa được cả hai nạn nhân vào bờ an toàn. Lúc này, hai nạn nhân đều lả người do ngạt nước.

Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương sơ cứu, hỗ trợ hô hấp và sức khỏe của hai du khách dần ổn định.

Lực lượng cứu hộ bờ biển sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kịp thời cứu sống 2 nạn nhân bị đuối nước ở biển Vũng Tàu

Theo lực lượng cứu hộ bãi biển của Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên, thời gian gần đây, tại khu vực bãi Sau xuất hiện nhiều dòng chảy rút nước rất mạnh ra xa bờ, gây nguy hiểm cho du khách, người dân địa phương tắm biển, đặc biệt vào buổi sáng. Du khách và người dân có thói quen tắm biển vào sáng sớm cần phải cảnh giác, không ra xa bờ, tuân thủ cảnh báo, chỉ dẫn của lực lượng cứu hộ.

Lực lượng này cũng cho biết, mấy ngày qua, tại bãi tắm bãi Sau ghi nhận sự xuất hiện của nhiều sứa và một số loài sâu biển, gây ngứa, rát hoặc kích ứng da đối với người tắm biển. Hiện tượng này diễn biến theo sự chuyển mùa, từ thời tiết mát mẻ của mùa Xuân chuyển sang Hè, chỉ diễn ra vài ngày.