Kịp thời cứu sống 2 du khách Đồng Nai bị đuối nước ở biển Vũng Tàu

Thứ Năm, 14:17, 16/04/2026
VOV.VN - Sáng 16/4, lực lượng cứu hộ bờ biển đã kịp thời cứu sống 2 du khách là cặp vợ chồng đến từ tỉnh Đồng Nai bị đuối nước khi tắm biển tại khu vực bãi Sau, phường Vũng Tàu (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây), TP.HCM.

Khoảng 8 giờ sáng 16/4, cặp vợ chồng du khách là anh N.H.L và chị N.T.Đ khi đang tắm biển tại khu vực bãi Sau thì cả hai bất ngờ bị dòng chảy cuốn ra xa bờ và dần kiệt sức.

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ bờ biển của Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên đang làm nhiệm vụ trông giữ tại bãi biển đã nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội ngũ nhân viên cứu hộ đã đưa được cả hai nạn nhân vào bờ an toàn. Lúc này, hai nạn nhân đều lả người do ngạt nước. 

Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương sơ cứu, hỗ trợ hô hấp và sức khỏe của hai du khách dần ổn định.

kip thoi cuu song 2 du khach Dong nai bi duoi nuoc o bien vung tau hinh anh 1
Lực lượng cứu hộ bờ biển sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kịp thời cứu sống 2 nạn nhân bị đuối nước ở biển Vũng Tàu

Theo lực lượng cứu hộ bãi biển của Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên, thời gian gần đây, tại khu vực bãi Sau xuất hiện nhiều dòng chảy rút nước rất mạnh ra xa bờ, gây nguy hiểm cho du khách, người dân địa phương tắm biển, đặc biệt vào buổi sáng. Du khách và người dân có thói quen tắm biển vào sáng sớm cần phải cảnh giác, không ra xa bờ, tuân thủ cảnh báo, chỉ dẫn của lực lượng cứu hộ.

Lực lượng này cũng cho biết, mấy ngày qua, tại bãi tắm bãi Sau ghi nhận sự xuất hiện của nhiều sứa và một số loài sâu biển, gây ngứa, rát hoặc kích ứng da đối với người tắm biển. Hiện tượng này diễn biến theo sự chuyển mùa, từ thời tiết mát mẻ của mùa Xuân chuyển sang Hè, chỉ diễn ra vài ngày.

z6680774306482_9b8255585affb260339e04d465065559.jpg

Đuối nước ở trẻ em trong dịp nghỉ hè, nỗi lo không của riêng ai

VOV.VN - Thanh Hóa là địa phương có nhiều sông, suối, ao, hồ… nhưng công tác trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho trẻ em còn hạn chế; trong khi đó, việc dạy bơi cho trẻ chưa được phổ cập rộng rãi. Nguy cơ đuối nước vì vậy vẫn hiện hữu và có xu hướng gia tăng trong dịp hè về.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
Tin liên quan

Bắt đối tượng "xây nhầm" 48 căn nhà trên đất người khác ở TP.HCM rồi đem bán
Bắt đối tượng "xây nhầm" 48 căn nhà trên đất người khác ở TP.HCM rồi đem bán

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Hoàng để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến sai phạm tại khu đất hơn 6.400m² ở phường Tân Khánh, TP.HCM (trước đây là phường Tân Phước Khánh, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Đình chỉ công tác giáo viên ở TP.HCM phạt học sinh tự chích kim tiêm vào tay

VOV.VN - Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TP.HCM (trước đây là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương) xác nhận có sự việc giáo viên phạt học sinh bằng cách tự chích kim tiêm vào tay. Hiện giáo viên này đã bị đình chỉ công tác để làm rõ sai phạm.

11 công nhân ở TP.HCM nhập viện nghi ngộ độc sau bữa trưa tại công ty

VOV.VN - Chiều 15/4, Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh đã báo cáo Sở Y tế TP.HCM và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM về vụ việc 11 công nhân tại xã Hưng Long (thuộc huyện Bình Chánh trước đây) nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa.

