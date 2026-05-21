中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kịp thời cứu sống bé trai bị rắn độc cắn ngưng thở

Thứ Năm, 22:38, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi bị rắn độc cắn, một bé trai 11 tuổi ở Cà Mau được gia đình đưa đi điều trị tại cơ sở tư nhân thay vì đến bệnh viện, khiến tình trạng ngộ độc diễn tiến nặng, dẫn đến ngưng thở nguy kịch. May mắn, bệnh nhi đã được các bác sĩ Bệnh viên Sản - Nhi Cà Mau cứu sống kịp thời.

Ngày 21/5, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cho biết vừa cứu sống em H. (11 tuổi, ngụ xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau) trong tình trạng nguy kịch do rắn độc cắn. Theo thông tin ban đầu, chiều 18/5, em H. bị một con rắn chưa rõ chủng loại cắn khi đang chơi phía sau nhà. Thay vì đưa đến cơ sở y tế, gia đình lại cho bé điều trị tại một điểm tiêm thuốc tư nhân gần nhà.

kip thoi cuu song be trai bi ran doc can ngung tho hinh anh 1
Vết rắn cắn trên chân em H.

Sau đó, tình trạng bệnh nhi không cải thiện mà ngày càng nặng, xuất hiện sụp mí mắt, khó thở rồi nhanh chóng suy hô hấp. Khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước, bé đã rơi vào tình trạng ngưng thở. Các bác sĩ lập tức đặt ống nội khí quản hỗ trợ hô hấp và khẩn trương chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau vào rạng sáng 19/5.  Tại đây, qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ nhận định bệnh nhi bị nhiễm độc thần kinh nặng do rắn độc cắn. Bé được cho thở máy và truyền huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất ngay sau đó.

Nhờ điều trị tích cực, sau hai ngày, sức khỏe bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Hiện bé đã tỉnh táo, tự thở, ăn uống được và vết cắn giảm sưng đáng kể.

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau khuyến cáo phụ huynh không tự xử trí rắn cắn bằng các biện pháp dân gian như đắp lá, rạch vết thương hoặc điều trị tại các cơ sở không đủ chuyên môn, vì có thể làm chậm “thời gian vàng” cấp cứu và tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Khi nghi ngờ trẻ bị rắn độc cắn, người nhà cần bình tĩnh cố định vùng bị thương, đặt thấp hơn tim, hạn chế vận động để tránh nọc độc lan nhanh và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cứu chữa kịp thời.

Sau khi truyền huyết thanh kháng độc, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt.jpg

Cứu sống bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn

VOV.VN - Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa điều trị thành công một bệnh nhân nam bị rắn hổ mang cắn, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trần Hiếu/VOV- ĐBSCL
Tag: Cà Mau rắn độc cắn cấp cứu trẻ em ngưng thở nguy kịch huyết thanh kháng nọc rắn Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau cảnh báo rắn độc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ứng xử trên mạng: Cần quy định “rắn” hay chuẩn mực mềm?
Ứng xử trên mạng: Cần quy định “rắn” hay chuẩn mực mềm?

VOV.VN - Ứng xử trên mạng xã hội đang trở thành vấn đề nóng khi ranh giới giữa tự do biểu đạt và trách nhiệm ngày càng mong manh. Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số được kỳ vọng định hình chuẩn mực, nhưng vẫn cần kết hợp chế tài và giáo dục để phát huy hiệu quả.

Ứng xử trên mạng: Cần quy định “rắn” hay chuẩn mực mềm?

Ứng xử trên mạng: Cần quy định “rắn” hay chuẩn mực mềm?

VOV.VN - Ứng xử trên mạng xã hội đang trở thành vấn đề nóng khi ranh giới giữa tự do biểu đạt và trách nhiệm ngày càng mong manh. Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số được kỳ vọng định hình chuẩn mực, nhưng vẫn cần kết hợp chế tài và giáo dục để phát huy hiệu quả.

Người phụ nữ nguy kịch vì chữa rắn cắn theo cách dân gian
Người phụ nữ nguy kịch vì chữa rắn cắn theo cách dân gian

VOV.VN - Bị rắn cắn, người phụ nữ không đến cơ sở y tế mà chữa theo cách dân gian nên phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM trong tình trạng nguy kịch.

Người phụ nữ nguy kịch vì chữa rắn cắn theo cách dân gian

Người phụ nữ nguy kịch vì chữa rắn cắn theo cách dân gian

VOV.VN - Bị rắn cắn, người phụ nữ không đến cơ sở y tế mà chữa theo cách dân gian nên phải chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM trong tình trạng nguy kịch.

Kịp thời cấp cứu ngư dân bị rắn biển cắn
Kịp thời cấp cứu ngư dân bị rắn biển cắn

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, Tàu 276 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá KG-91423TS do ngư dân Trần Thanh Long (trú tại Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Trên tàu có ngư dân Lê Văn Trì, thường trú tại xã Mỹ Phú Đông, tỉnh An Giang, bị rắn biển cắn trong khi khai thác hải sản.

Kịp thời cấp cứu ngư dân bị rắn biển cắn

Kịp thời cấp cứu ngư dân bị rắn biển cắn

VOV.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên biển, Tàu 276 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu cá KG-91423TS do ngư dân Trần Thanh Long (trú tại Kiên Giang) làm thuyền trưởng. Trên tàu có ngư dân Lê Văn Trì, thường trú tại xã Mỹ Phú Đông, tỉnh An Giang, bị rắn biển cắn trong khi khai thác hải sản.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục