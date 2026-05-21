Kịp thời cứu sống bé trai bị rắn độc cắn ngưng thở

Ngày 21/5, Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cho biết vừa cứu sống em H. (11 tuổi, ngụ xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau) trong tình trạng nguy kịch do rắn độc cắn. Theo thông tin ban đầu, chiều 18/5, em H. bị một con rắn chưa rõ chủng loại cắn khi đang chơi phía sau nhà. Thay vì đưa đến cơ sở y tế, gia đình lại cho bé điều trị tại một điểm tiêm thuốc tư nhân gần nhà.

Vết rắn cắn trên chân em H.

Sau đó, tình trạng bệnh nhi không cải thiện mà ngày càng nặng, xuất hiện sụp mí mắt, khó thở rồi nhanh chóng suy hô hấp. Khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước, bé đã rơi vào tình trạng ngưng thở. Các bác sĩ lập tức đặt ống nội khí quản hỗ trợ hô hấp và khẩn trương chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau vào rạng sáng 19/5. Tại đây, qua thăm khám và đánh giá, các bác sĩ nhận định bệnh nhi bị nhiễm độc thần kinh nặng do rắn độc cắn. Bé được cho thở máy và truyền huyết thanh kháng nọc rắn hổ đất ngay sau đó.

Nhờ điều trị tích cực, sau hai ngày, sức khỏe bệnh nhi cải thiện rõ rệt. Hiện bé đã tỉnh táo, tự thở, ăn uống được và vết cắn giảm sưng đáng kể.

Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau khuyến cáo phụ huynh không tự xử trí rắn cắn bằng các biện pháp dân gian như đắp lá, rạch vết thương hoặc điều trị tại các cơ sở không đủ chuyên môn, vì có thể làm chậm “thời gian vàng” cấp cứu và tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Khi nghi ngờ trẻ bị rắn độc cắn, người nhà cần bình tĩnh cố định vùng bị thương, đặt thấp hơn tim, hạn chế vận động để tránh nọc độc lan nhanh và nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cứu chữa kịp thời.