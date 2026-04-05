Cứu sống bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn

Trước đó vào ngày 1/4, bệnh nhân nam, 49 tuổi, trú tại xã Thiện Hoà, tỉnh Lạng Sơn nhập viện trong tình trạng đau dữ dội tại vị trí vết cắn ở ngón 3 bàn tay trái, vết thương hoại tử, sưng nề, co cứng, mất vận động tay trái, kèm theo các biểu hiện nhiễm độc toàn thân như mệt mỏi, khó thở.

Qua khai thác tiền sử bệnh và đặc điểm tổn thương, cùng hình ảnh do gia đình cung cấp, các bác sĩ xác định nguyên nhân do rắn hổ mang bành cắn - loài rắn có nọc độc gây tổn thương thần kinh và hoại tử mô tại chỗ.

Hình ảnh vết rắn cắn ở tay người bệnh. (Ảnh BVCC).

Ngay sau khi tiếp nhận, các biện pháp xử trí hồi sức tích cực như kiểm soát đường thở, tuần hoàn, giảm đau, xử trí tại chỗ vết thương và làm các xét nghiệm cấp cứu đã được thực hiện. Trước diễn tiến lâm sàng cấp tính, các bác sĩ đã quyết định sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu.

Quá trình truyền được thực hiện thận trọng, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn và phản ứng dị ứng nhằm đảm bảo an toàn tối đa. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, được xuất viện, theo dõi tại nhà và hẹn tái khám sau 1 tuần.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo thời điểm mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều là điều kiện thuận lợi để rắn hoạt động mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh, đặc biệt tại khu vực nhiều cây cối, bụi rậm. Khi không may bị rắn cắn, cần rửa vết thương bằng nước sạch, không buộc chặt vết thương dễ gây hoại tử, không chích rạch hay đắp lá, đồng thời nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, hạn chế biến chứng và nguy cơ tử vong.