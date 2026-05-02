Lực lượng cứu nạn vẫn đang tìm kiếm người đàn ông Hàn Quốc mất tích ở hồ Đá Đen

Theo thông tin ban đầu, sáng 1/5, ông K.H.S., 65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc là giám đốc của một công ty tại Khu công nghiệp Châu Đức cùng người bạn tên T. (quốc tịch Việt Nam) đi ô tô đến hồ Đá Đen, xã Kim Long (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để chèo SUP.

Lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm người đàn ông Hàn Quốc mất tích khi đang chèo SUP.

Trong lúc chèo SUP dưới hồ, người bạn phát hiện ông S. mất tích nên trình báo công an. Nhận tin báo, Công an xã Kim Long và PC07 Công an TP.HCM huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân, nhưng chưa có kết quả.

Trong sáng 2/5, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại TP.HCM đã đến hiện trường, làm việc với chính quyền địa phương, phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ triển khai phương án tìm kiếm.

Hồ Đá Đen có diện tích khoảng 250ha, nằm giáp ranh xã Kim Long, Ngã Giao và phường Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), là điểm thu hút nhiều người dân đến câu cá, bơi lội. Những năm qua, hồ này thường xảy ra tình trạng đuối nước, khiến nhiều người tử vong.