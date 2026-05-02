中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lực lượng cứu nạn vẫn đang tìm kiếm người đàn ông Hàn Quốc mất tích ở hồ Đá Đen

Thứ Bảy, 11:35, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 2/5, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM vẫn đang tích cực tìm kiếm người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc bị mất tích ở hồ Đá Đen (huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu cũ).

Theo thông tin ban đầu, sáng 1/5, ông K.H.S., 65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc là giám đốc của một công ty tại Khu công nghiệp Châu Đức cùng người bạn tên T. (quốc tịch Việt Nam) đi ô tô đến hồ Đá Đen, xã Kim Long (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để chèo SUP.

luc luong cuu nan van dang tim kiem nguoi dan ong han quoc mat tich o ho Da Den hinh anh 1
Lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm người đàn ông Hàn Quốc mất tích khi đang chèo SUP.

Trong lúc chèo SUP dưới hồ, người bạn phát hiện ông S. mất tích nên trình báo công an. Nhận tin báo, Công an xã Kim Long và PC07 Công an TP.HCM huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân, nhưng chưa có kết quả.

Trong sáng 2/5, đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại TP.HCM đã đến hiện trường, làm việc với chính quyền địa phương, phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

luc luong cuu nan van dang tim kiem nguoi dan ong han quoc mat tich o ho Da Den hinh anh 2
Lực lượng cứu hộ triển khai phương án tìm kiếm.

Hồ Đá Đen có diện tích khoảng 250ha, nằm giáp ranh xã Kim Long, Ngã Giao và phường Tân Thành (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), là điểm thu hút nhiều người dân đến câu cá, bơi lội. Những năm qua, hồ này thường xảy ra tình trạng đuối nước, khiến nhiều người tử vong.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Tag: hồ Đá Đen cứu hộ mất tích mất tích ở hồ Đá Đen người đàn ông Hàn Quốc mất tích ở hồ Đá Đen TP.HCM Hàn Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nườm nượp du khách tìm về địa chỉ đỏ, khu vui chơi ở trung tâm TP.HCM
Nườm nượp du khách tìm về địa chỉ đỏ, khu vui chơi ở trung tâm TP.HCM

VOV.VN - Ngày 1/5, người dân và du khách nườm nượp đổ về các khu vui chơi giải trí ở nội thành TP.HCM. Dù trời nắng gắt, nhưng rất đông người đến những địa chỉ quen thuộc tại khu vực trung tâm đón lễ, vui chơi.

Nườm nượp du khách tìm về địa chỉ đỏ, khu vui chơi ở trung tâm TP.HCM

Nườm nượp du khách tìm về địa chỉ đỏ, khu vui chơi ở trung tâm TP.HCM

VOV.VN - Ngày 1/5, người dân và du khách nườm nượp đổ về các khu vui chơi giải trí ở nội thành TP.HCM. Dù trời nắng gắt, nhưng rất đông người đến những địa chỉ quen thuộc tại khu vực trung tâm đón lễ, vui chơi.

Rạng rỡ đêm hội thống nhất tại khu vực Bắc TP.HCM và Đồng Nai
Rạng rỡ đêm hội thống nhất tại khu vực Bắc TP.HCM và Đồng Nai

VOV.VN - Tối 30/4, không khí tại Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM (phường Bình Dương) trở nên sôi động khi người dân các nơi đến đây xem pháo hoa mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Rạng rỡ đêm hội thống nhất tại khu vực Bắc TP.HCM và Đồng Nai

Rạng rỡ đêm hội thống nhất tại khu vực Bắc TP.HCM và Đồng Nai

VOV.VN - Tối 30/4, không khí tại Đô thị khoa học công nghệ Bắc TP.HCM (phường Bình Dương) trở nên sôi động khi người dân các nơi đến đây xem pháo hoa mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Du khách quốc tế ấn tượng với sự phát triển của TP.HCM
Du khách quốc tế ấn tượng với sự phát triển của TP.HCM

VOV.VN - Nhiều du khách quốc tế ấn tượng với sự nhộn nhịp, tấp nập của TP.HCM khi có dịp đến thăm thành phố vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Du khách quốc tế ấn tượng với sự phát triển của TP.HCM

Du khách quốc tế ấn tượng với sự phát triển của TP.HCM

VOV.VN - Nhiều du khách quốc tế ấn tượng với sự nhộn nhịp, tấp nập của TP.HCM khi có dịp đến thăm thành phố vào đúng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục