Kỳ đà hoa quý hiếm bò vào phòng ngủ, người dân bắt giao nộp

Thứ Sáu, 17:13, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 17/4, UBND xã Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã thực hiện bàn giao một cá thể kỳ đà hoa cho lực lượng kiểm lâm địa phương để chăm sóc và làm thủ tục tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, một hộ dân trên địa bàn đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng sau khi phát hiện loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm này bất ngờ xuất hiện ngay trong không gian sinh hoạt của gia đình.

ky da hoa quy hiem bo vao phong ngu, nguoi dan bat giao nop hinh anh 1
 Con kỳ đà hoa quý hiếm đi vào phòng ngủ của gia đình anh Lâm

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 16/4, trong lúc đang dọn dẹp nhà cửa, gia đình anh Võ Hoàng Lâm (ở khóm 1, xã Trần Văn Thời) bất ngờ phát hiện một con kỳ đà lớn đang "trốn" phía trong phòng ngủ. Với ý thức bảo vệ động vật hoang dã và lo ngại con vật có thể bị xâm hại hoặc gây nguy hiểm nếu đi lạc, gia đình anh Lâm đã tạm thời giữ lại và nhanh chóng trình báo cho chính quyền địa phương.

ky da hoa quy hiem bo vao phong ngu, nguoi dan bat giao nop hinh anh 2
Gia đình tiến hành bàn giao con kỳ đà cho chính quyền địa phương

Kết quả giám định từ cơ quan chuyên môn, đây là một cá thể kỳ đà hoa (còn gọi là kỳ đà nước) giống cái, có trọng lượng xấp xỉ 2,8kg và chiều dài thân hơn 1,2m. Đáng chú ý, loài này được xếp vào nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Vị trí phát hiện cá thể này nằm cách khu vực Vườn quốc gia U Minh Hạ khoảng 20km. Hiện, lực lượng kiểm lâm đã tiếp nhận, theo dõi sức khỏe của con vật trước khi đưa trở lại rừng tự nhiên.

Trần Hiếu-VOV/ĐBSCL
Tin liên quan

Người dân ở Đồng Tháp giao nộp cá thể kỳ đà hoa cho chính quyền
Người dân ở Đồng Tháp giao nộp cá thể kỳ đà hoa cho chính quyền

VOV.VN - Ngày 15/1 UBND xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp vừa tiếp nhận con kỳ đà hoa do một người dân giao nộp. Đây là việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm cao góp phần bảo tồn động vật quý hiếm.

Người dân ở Đồng Tháp giao nộp cá thể kỳ đà hoa cho chính quyền

Người dân ở Đồng Tháp giao nộp cá thể kỳ đà hoa cho chính quyền

VOV.VN - Ngày 15/1 UBND xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp vừa tiếp nhận con kỳ đà hoa do một người dân giao nộp. Đây là việc làm thể hiện tinh thần trách nhiệm cao góp phần bảo tồn động vật quý hiếm.

Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên
Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên

VOV.VN - Gia Lai vừa tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sau thời gian cứu hộ, phục hồi. Đây là hoạt động góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên

Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên

VOV.VN - Gia Lai vừa tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sau thời gian cứu hộ, phục hồi. Đây là hoạt động góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

Bắt được rái cá, nam thanh niên chủ động giao nộp động vật hoang dã
Bắt được rái cá, nam thanh niên chủ động giao nộp động vật hoang dã

VOV.VN - Một thanh niên tại Cà Mau bắt được rái cá, đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng. Hành động đẹp của anh góp phần vào công tác bảo vệ đa dạng sinh học tại địa phương.

Bắt được rái cá, nam thanh niên chủ động giao nộp động vật hoang dã

Bắt được rái cá, nam thanh niên chủ động giao nộp động vật hoang dã

VOV.VN - Một thanh niên tại Cà Mau bắt được rái cá, đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng. Hành động đẹp của anh góp phần vào công tác bảo vệ đa dạng sinh học tại địa phương.

