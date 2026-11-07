English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT diễn ra ngày 30-31/12

Thứ Bảy, 11:46, 07/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 7859/BGDĐT-QLCL ngày 5/11/2026, hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông (THPT) năm học 2026-2027, trong đó quy định cụ thể lịch thi, nội dung thi và các mốc đăng ký dự thi.

Theo hướng dẫn tại Công văn, kỳ thi diễn ra trong hai ngày 30-31/12/2026. Thời gian mở bì chứa đề thi tại phòng thi là 7h50, thí sinh bắt đầu làm bài lúc 8h cùng ngày.

Lịch thi các môn cụ thể như sau:

ky thi hoc sinh gioi quoc gia thpt dien ra ngay 30-31 12 hinh anh 1

Về nội dung thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT và Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT. Đồng thời, đề thi được xây dựng theo Chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên, ban hành kèm Thông tư số 22/2025/TT-BGDĐT.

ky thi hoc sinh gioi quoc gia thpt dien ra ngay 30-31 12 hinh anh 2
Đội tuyển học sinh giỏi Hà Nội (ảnh minh họa)

Đối với các môn Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn, nội dung thi thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, hướng dẫn tại Công văn số 4171/BGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2022 và Chương trình giáo dục nâng cao ban hành kèm Thông tư số 22/2025/TT-BGDĐT.

Các mốc đăng ký dự thi cần lưu ý

Về công tác đăng ký, các đơn vị sử dụng phần mềm quản lý thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp.

Trước ngày 28/11/2026, các đơn vị thuộc Hội đồng coi thi ghép phải gửi bản đăng ký, danh sách thí sinh và dữ liệu cần thiết đến đơn vị nơi đặt Hội đồng; Trước ngày 30/11/2026, các Hội đồng coi thi gửi bản scan đăng ký số lượng thí sinh và tệp dữ liệu theo Phụ lục 1 của phần mềm về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng).

Trong ngày 1/12/2026, các Hội đồng coi thi tiếp tục gửi bản scan danh sách thí sinh đăng ký dự thi và tệp dữ liệu theo Phụ lục 2 ban hành kèm Công văn; Công văn số 7859/BGDĐT-QLCL ngày 5/11/2026 là căn cứ hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra trong 2 ngày với hơn 6.750 thí sinh dự thi
Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra trong 2 ngày với hơn 6.750 thí sinh dự thi

VOV.VN - Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025–2026. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 25–26/12 với hơn 6.750 thí sinh dự thi ở 13 môn. Từ kết quả này, Bộ sẽ triệu tập những thí sinh đạt điểm cao tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra trong 2 ngày với hơn 6.750 thí sinh dự thi

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra trong 2 ngày với hơn 6.750 thí sinh dự thi

VOV.VN - Bộ GD&ĐT vừa công bố danh sách học sinh đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025–2026. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 25–26/12 với hơn 6.750 thí sinh dự thi ở 13 môn. Từ kết quả này, Bộ sẽ triệu tập những thí sinh đạt điểm cao tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic năm 2026.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia: Hơn 6.750 thí sinh tranh tài ở 13 môn học
Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia: Hơn 6.750 thí sinh tranh tài ở 13 môn học

VOV.VN - Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông (THPT) năm học 2025 - 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12/2025 với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm học trước. Kỳ thi diễn ra tại 39 Hội đồng coi thi và bảo đảm đúng quy chế thi.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia: Hơn 6.750 thí sinh tranh tài ở 13 môn học

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia: Hơn 6.750 thí sinh tranh tài ở 13 môn học

VOV.VN - Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông (THPT) năm học 2025 - 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12/2025 với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm học trước. Kỳ thi diễn ra tại 39 Hội đồng coi thi và bảo đảm đúng quy chế thi.

3.331 học sinh đoạt giải Kỳ thi học sinh giỏi Hà Nội, 37 em thủ khoa
3.331 học sinh đoạt giải Kỳ thi học sinh giỏi Hà Nội, 37 em thủ khoa

VOV.VN - Kỳ thi học sinh giỏi THPT Hà Nội năm học 2026-2027 có gần 5.600 thí sinh từ 205 trường tham dự. Trong số 3.331 học sinh đoạt giải, 37 em đứng đầu các môn thi, trong đó Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 11 thủ khoa.

3.331 học sinh đoạt giải Kỳ thi học sinh giỏi Hà Nội, 37 em thủ khoa

3.331 học sinh đoạt giải Kỳ thi học sinh giỏi Hà Nội, 37 em thủ khoa

VOV.VN - Kỳ thi học sinh giỏi THPT Hà Nội năm học 2026-2027 có gần 5.600 thí sinh từ 205 trường tham dự. Trong số 3.331 học sinh đoạt giải, 37 em đứng đầu các môn thi, trong đó Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 11 thủ khoa.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục