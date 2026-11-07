Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT diễn ra ngày 30-31/12

Theo hướng dẫn tại Công văn, kỳ thi diễn ra trong hai ngày 30-31/12/2026. Thời gian mở bì chứa đề thi tại phòng thi là 7h50, thí sinh bắt đầu làm bài lúc 8h cùng ngày.

Lịch thi các môn cụ thể như sau:

Về nội dung thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2022/TT-BGDĐT và Thông tư số 17/2025/TT-BGDĐT. Đồng thời, đề thi được xây dựng theo Chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên trong trường THPT chuyên, ban hành kèm Thông tư số 22/2025/TT-BGDĐT.

Đội tuyển học sinh giỏi Hà Nội (ảnh minh họa)

Đối với các môn Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn, nội dung thi thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, hướng dẫn tại Công văn số 4171/BGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2022 và Chương trình giáo dục nâng cao ban hành kèm Thông tư số 22/2025/TT-BGDĐT.

Các mốc đăng ký dự thi cần lưu ý

Về công tác đăng ký, các đơn vị sử dụng phần mềm quản lý thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp.

Trước ngày 28/11/2026, các đơn vị thuộc Hội đồng coi thi ghép phải gửi bản đăng ký, danh sách thí sinh và dữ liệu cần thiết đến đơn vị nơi đặt Hội đồng; Trước ngày 30/11/2026, các Hội đồng coi thi gửi bản scan đăng ký số lượng thí sinh và tệp dữ liệu theo Phụ lục 1 của phần mềm về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Cục Quản lý chất lượng).

Trong ngày 1/12/2026, các Hội đồng coi thi tiếp tục gửi bản scan danh sách thí sinh đăng ký dự thi và tệp dữ liệu theo Phụ lục 2 ban hành kèm Công văn; Công văn số 7859/BGDĐT-QLCL ngày 5/11/2026 là căn cứ hướng dẫn các đơn vị triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027.