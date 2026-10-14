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3.331 học sinh đoạt giải Kỳ thi học sinh giỏi Hà Nội, 37 em thủ khoa

Thứ Tư, 15:39, 14/10/2026
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VOV.VN - Kỳ thi học sinh giỏi THPT Hà Nội năm học 2026-2027 có gần 5.600 thí sinh từ 205 trường tham dự. Trong số 3.331 học sinh đoạt giải, 37 em đứng đầu các môn thi, trong đó Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 11 thủ khoa.

 

3.331 học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi Hà Nội

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT năm học 2026-2027.

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 14 và 15/9, thu hút gần 5.600 học sinh đến từ 205 trường THPT trên địa bàn thành phố tham dự.

Thí sinh được chia thành hai bảng A và B. Bảng A dành cho học sinh các trường THPT không chuyên, xét giải học sinh giỏi cấp thành phố. Bảng B tổ chức theo chương trình chuyên, đồng thời là căn cứ tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp quốc gia.

Kết quả, toàn thành phố có 3.331 học sinh đoạt giải, gồm 166 giải Nhất, 526 giải Nhì, 969 giải Ba và 1.670 giải Khuyến khích.

Trong số này, 37 học sinh đạt danh hiệu thủ khoa các môn thi, gồm 15 em ở bảng A và 22 em ở bảng B. Số thủ khoa tăng 3 em so với năm học trước.

3.331 hoc sinh doat giai ky thi hoc sinh gioi ha noi, 37 em thu khoa hinh anh 1
Danh sách 37 thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi cấp THPT năm học 2026-2027.

Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam có 11 thủ khoa

Ở bảng B, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 11 học sinh đứng đầu các môn thi, gồm Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tin học và Vật lý.

Đáng chú ý, thủ khoa môn Tin học ở bảng B đạt điểm tuyệt đối 40/40. Xếp sau Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam về số lượng thủ khoa là Trường THPT chuyên Chu Văn An với 6 em; Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ có 2 em và Trường THPT chuyên Sơn Tây có 1 em.

3.331 hoc sinh doat giai ky thi hoc sinh gioi ha noi, 37 em thu khoa hinh anh 2
Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 11 học sinh đứng đầu các môn thi, gồm Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tin học và Vật lý.

Hai trường không chuyên cũng có học sinh đứng đầu ở bảng B là Trường THCS và THPT Newton, với thủ khoa môn Toán, và Trường THPT Phan Đình Phùng, với thủ khoa môn Lịch sử.

Ở bảng A, môn Toán ghi nhận hai thủ khoa cùng đạt 20/20 điểm, đến từ Trường THPT Quốc Oai và Trường THPT Hoài Đức A. Môn Tin học có thủ khoa đạt 20 điểm, là học sinh Trường Hữu Nghị T78. Thủ khoa môn Ngữ văn và Tiếng Anh lần lượt đến từ Trường THPT Tây Hồ và Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng.

Theo thống kê được công bố, trong số 37 thủ khoa có 12 học sinh lớp 11 và 25 học sinh lớp 12; không có học sinh lớp 10.

Việc tổ chức kỳ thi theo hai bảng nhằm xét giải phù hợp với chương trình thi, đồng thời tạo căn cứ đánh giá, tuyển chọn học sinh có năng lực để xây dựng đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia.

Thu Hằng/VOV.VN
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