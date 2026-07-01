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Kỳ thi tốt nghiệp THPT: Môn Hóa học đạt trung bình 6,28 điểm, "mưa điểm" ở mốc 7,5

Thứ Tư, 09:56, 01/07/2026
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VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với điểm trung bình toàn quốc đạt 6.28 điểm. Điểm nhấn lớn nhất của môn thi này là mức điểm có nhiều thí sinh đạt được nhất nhảy vọt lên mốc 7.5 điểm, góp phần kéo tỷ lệ bài thi dưới trung bình giảm sâu xuống còn 21.981%

ky thi tot nghiep thpt mon hoa hoc dat trung binh 6,28 diem, mua diem o moc 7,5 hinh anh 1
ky thi tot nghiep thpt mon hoa hoc dat trung binh 6,28 diem, mua diem o moc 7,5 hinh anh 2

Khác với sự ảm đạm của môn Vật lí, phổ điểm môn Hóa học kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ về chất lượng. Chỉ số ấn tượng nhất chính là đỉnh phổ điểm dịch chuyển hẳn sang vùng điểm giỏi khi mức điểm nhiều thí sinh đạt nhất đạt tới 7.5 điểm (tăng mạnh so với mức 6.25 của năm ngoái). Nhờ vậy, tỷ lệ thí sinh đạt điểm $\ge 7$ tăng vọt lên mức 39.887% (chiếm 100.039 em), và lượng điểm dưới trung bình được kéo giảm sâu xuống chỉ còn 21.981%.

Dù vậy, phân khúc điểm tuyệt đối bị siết lại khi toàn quốc chỉ có 412 điểm 10 (giảm so với 625 của năm 2025). Ở góc độ địa phương, Hà Tĩnh đứng đầu cả nước về điểm trung bình với 6.899 điểm, còn TP.HCM tiếp tục dẫn đầu về số lượng điểm 10 với 61 thí sinh đạt điểm tuyệt đối.

Phổ điểm là biểu đồ thể hiện sự phân bố điểm của tất cả thí sinh ở từng môn thi hoặc tổ hợp xét tuyển. Đây là căn cứ quan trọng để đánh giá mặt bằng điểm thi của cả nước và là dữ liệu mà các trường đại học cũng sử dụng khi xây dựng phương án tuyển sinh.

Thông qua phổ điểm, có thể nhận biết đề thi năm đó khó hay dễ, mặt bằng điểm tăng hay giảm so với năm trước. Do đề thi và chất lượng thí sinh mỗi năm khác nhau nên phổ điểm cũng thay đổi, không có năm nào giống năm nào. Vì vậy, thí sinh không nên chỉ so sánh điểm của mình với điểm chuẩn năm trước mà cần đặt điểm số vào bối cảnh của phổ điểm năm nay.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra ngày 11-12/6, với 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: vật lý, hóa học, sinh học, tin học, công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế - pháp luật và ngoại ngữ.

Thủy-Hằng/VOV.VN
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