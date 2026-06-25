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Lắc vòng trên đường ray tàu hỏa, 1 phụ nữ ở Lạng Sơn bị xử phạt

Thứ Năm, 09:40, 25/06/2026
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VOV.VN - Sáng 25/6, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một người phụ nữ có hành vi đứng tập lắc vòng ngay trên đường ray tàu hỏa, gây nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt.

Trước đó, Cục CSGT tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT về một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung clip ghi lại cảnh một người phụ nữ vô tư đứng giữa đường ray tàu hỏa để tập thể dục bằng cách lắc vòng, bất chấp nguy cơ xảy ra tai nạn.

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Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy sự việc xảy ra tại Km89+192 trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, thuộc địa phận xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn. Lực lượng CSGT đã phối hợp với Công an xã Tân Thành mời bà L.T.L. (sinh năm 1979, trú tại xã Tân Thành) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, bà L.T.L. thừa nhận hành vi đứng trên đường ray để tập thể dục như phản ánh trong clip. Người phụ nữ này cũng đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và chấp hành việc xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ các quy định hiện hành, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà L.T.L. về hành vi "đứng trên đường sắt". Hành vi này được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 15 Nghị định số 81/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Với lỗi vi phạm trên, bà L.T.L. bị xử phạt số tiền từ 400.000 đồng.

Theo cơ quan chức năng, dù hành vi đứng trên đường ray tàu hỏa có thể chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với tính mạng của người vi phạm cũng như an toàn chạy tàu. Trên thực tế, đã có nhiều vụ tai nạn đường sắt thương tâm xảy ra do người dân chủ quan, đi bộ, dừng đỗ hoặc thực hiện các hoạt động khác trong khu vực đường sắt.

 

Đáng chú ý, cùng với sự phát triển của mạng xã hội, thời gian gần đây xuất hiện không ít trường hợp người dân bất chấp nguy hiểm để quay video, chụp ảnh hoặc thực hiện các hoạt động cá nhân trên đường ray tàu hỏa nhằm thu hút sự chú ý. Những hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cục CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi, đứng, ngồi, tập thể dục, chụp ảnh hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong phạm vi đường sắt và hành lang an toàn giao thông đường sắt. Mọi cá nhân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn giao thông đường sắt cần kịp thời phản ánh tới lực lượng chức năng để được kiểm tra, xử lý theo quy định.

Văn Ngân/VOV.VN
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