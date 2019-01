Lai Châu: Bảo đảm an toàn lưới điện phục vụ nhân dân đón Tết

PC_Article_AfterShare_1

Việc rà soát lại toàn bộ tuyến đường điện phục trên 90.000 hộ dân trên địa bàn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới đang được cán bộ, kỹ sư, công nhân Điện lực Lai Châu thực hiện khẩn trương. Cùng với đó, kế hoạch trực lãnh đạo, trực xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24h trong suốt thời gian nghỉ tết đã được bố trí cụ thể.

Các phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cũng đã được triển khai đến tất cả các chi nhánh điện trên địa bàn.

Kiểm tra các trạm điện

Về việc khuyến cáo người dân trong góp phần đảm bảo an toàn lưới điện, Ông Hoàng Quang Trung, Phó giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu cho biết: “Để đảm bảo an toàn cung cấp điện cũng đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn tiết kiệm đến người dân, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy, tráng kim loại và ném các vật lạ lên đường dây, vi phạm hành lang tuyến đường dây”./.

