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Lai Châu cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực sau mưa lớn

Thứ Hai, 08:20, 27/07/2026
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VOV.VN - Mưa vừa đến mưa rất to tiếp tục xuất hiện tại Lai Châu khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gia tăng. Cơ quan khí tượng cảnh báo nhiều xã, phường có nguy cơ cao trong 6h tới, người dân cần chủ động phòng tránh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 2h qua (từ 4h đến 6h ngày 27/7), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

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Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực tại Lai Châu

Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm như Mường Mô 54,0mm, Chăn Nưa 43,8mm, Nậm Hàng 42,8mm.

Dự báo trong 3-6h tới, khu vực tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 70mm.

Do mưa lớn kéo dài, cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc tại tỉnh Lai Châu, đặc biệt ở các xã, phường: Khoen On, Lê Lợi, Mường Kim, Mường Mô, Mường Than, Nậm Hàng, Than Uyên và Tủa Sín Chải.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ quét và sạt lở đất có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, làm gián đoạn việc đi lại và phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và đời sống.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương khẩn trương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.

 

PV/VOV.VN
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