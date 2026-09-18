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Lai Châu lập đoàn kiểm tra vụ cầu kính Rồng Mây dừng hoạt động

Thứ Sáu, 14:12, 18/09/2026
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VOV.VN - Lai Châu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng và trách nhiệm của các bên liên quan sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn thông báo dừng hoạt động Khu du lịch cầu kính Rồng Mây.

UBND tỉnh Lai Châu vừa thông tin chính thức về việc tiếp nhận, chỉ đạo xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn liên quan đến việc dừng hoạt động Khu du lịch cầu kính Rồng Mây.

Trước đó, ngày 15/9, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn có văn bản thông báo dừng hoạt động dự án du lịch Thác Trắng đèo Hoàng Liên Sơn - khu du lịch cầu kính Rồng Mây. Doanh nghiệp cho rằng, việc dừng hoạt động xuất phát từ ảnh hưởng của quá trình thi công dự án khu du lịch nghỉ dưỡng vườn Địa Đàng, do Công ty Cổ phần Kinh doanh Xi măng Miền Bắc làm chủ đầu tư.

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Cầu kính Rồng Mây là 1 trong 2 dự án trọng điểm về du lịch của tỉnh Lai Châu

Ngay sau khi tiếp nhận văn bản, UBND tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát hồ sơ pháp lý của 2 dự án. Theo kết quả rà soát ban đầu, 2 dự án không chồng lấn về phạm vi sử dụng đất, bao gồm vị trí, ranh giới và diện tích.

Ngày 17/9, UBND xã Bình Lư đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng vườn Địa Đàng tạm dừng thi công đoạn đường công vụ để phục vụ công tác kiểm tra thực địa và rà soát hồ sơ pháp lý liên quan.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 2034 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, do Giám đốc Sở Xây dựng làm Trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra thực địa toàn bộ khu vực triển khai dự án khu du lịch nghỉ dưỡng vườn Địa Đàng và các khu vực liên quan của khu du lịch cầu kính Rồng Mây; đồng thời rà soát hồ sơ pháp lý của hai dự án.

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Trung bình mỗi năm cầu kính Rồng mây đón khoảng 300.000 lượt khách

Trên cơ sở đó, đoàn sẽ làm rõ nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng, nếu có, cũng như trách nhiệm của các bên liên quan, từ đó đề xuất giải pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp.

UBND tỉnh Lai Châu khẳng định luôn nhất quán chủ trương đồng hành, hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai dự án đúng quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Tỉnh sẽ căn cứ kết quả kiểm tra để có giải pháp phù hợp, tạo điều kiện cho các dự án tiếp tục triển khai đúng quy định và doanh nghiệp sớm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trường hợp phát hiện sai phạm, các cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

UBND tỉnh Lai Châu cho biết sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chính thức sau khi có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát của đoàn kiểm tra liên ngành.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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