Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây thông báo sắp tạm dừng hoạt động

Theo ông Nguyễn Văn Huân - đại diện Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây (tỉnh Lai Châu), các hoạt động thi công diễn ra gần khu du lịch đã ảnh hưởng nhất định tới cảnh quan sinh thái, có nguy cơ sạt lở mất an toàn về người và tài sản. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng của nhân viên, người dân, du khách và các tài sản liên quan, Khu du lịch cầu kính Rồng Mây dự kiến tạm dừng hoạt động từ ngày 1/10/2026, đến khi các vấn đề an toàn của dự án được tháo gỡ.

Trong văn bản gửi tới UBND tỉnh Lai Châu, các sở, ngành và một số bên liên quan, Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây cho rằng thời gian gần đây một dự án lân cận đã triển khai thi công các hạng mục giáp ranh liền kề với dự án Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây, do đó đơn vị này đã kiến nghị một số vướng mắc, lo ngại liên quan đến an toàn về con người và tài sản hiện hữu.

Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây lo ngại nguy cơ mất an toàn từ hoạt động thi công đang diễn ra gần đó. Ảnh: KDL

Hoạt động từ năm 2019, hiện nay Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây giúp tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 300 lao động người địa phương. Mỗi năm khu du lịch này trung bình đón khoảng 300.000 lượt khách và nộp ngân sách khoảng 20 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp lữ hành cho biết Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây là một trong những điểm đến nổi bật tại tỉnh Lai Châu, là một điểm dừng quan trọng trong các hành trình du lịch Tây Bắc với vị trí khá gần Sa Pa. Trong trường hợp Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây tạm dừng đón khách từ ngày 1/10, các doanh nghiệp lữ hành đứng trước bài toán chuyển hướng tour và tìm điểm thay thế cầu kính nổi tiếng này sao cho đủ sức thuyết phục và hấp dẫn du khách.