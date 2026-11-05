Lai Châu siết kỷ cương bảo vệ rừng trước mùa căng lửa

Theo UBND tỉnh Lai Châu, nguy cơ cháy rừng và vi phạm pháp luật về lâm nghiệp vẫn tiềm ẩn, nhất là trong thời kỳ nắng nóng, hanh khô kéo dài. Đáng chú ý, trong những tháng mùa khô đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xảy ra hơn 80 vụ cháy rừng và cháy thảm thực vật, trong đó có 19 vụ cháy rừng, gây thiệt hại hơn 20 ha rừng tự nhiên và rừng trồng.

Công tác diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng đã được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh

Tỉnh Lai Châu yêu cầu UBND các xã, phường nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, coi kết quả quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu buông lỏng quản lý, để xảy ra cháy rừng, phá rừng hoặc khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn.

Cùng với đó, các địa phương phải duy trì hiệu quả hoạt động của các tổ, đội bảo vệ rừng ở các thôn, bản; rà soát, điều chỉnh phương án PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ”. Khi dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V, phải tổ chức trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào rừng. Các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự được yêu cầu chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phối hợp xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng, nhất là tại những khu vực hiểm trở, khó tiếp cận.

Đối với các chủ rừng, việc tuần tra, canh gác, kiểm tra hiện trường và thực hiện nghiêm phương án PCCCR phải được duy trì thường xuyên. Những hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp cũng sẽ được tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm.