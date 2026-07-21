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Lai Châu tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định dân cư

Thứ Ba, 21:44, 21/07/2026
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VOV.VN - Chiều 21/7, đồng chí Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Than và kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn.

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến 17/7, xảy ra lũ ống, lũ quét đã làm 7 người chết, 1 người mất tích, 8 người bị thương; khoảng 200 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở; gần 300 ha lúa, hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi, vùi lấp. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học, hệ thống điện bị hư hỏng. Thiệt hại ước tính hơn 250 tỷ đồng.

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Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân kiểm tra công tác khắc phục tại tâm lũ Đội 11, xã Mường Than

Tỉnh Lai Châu đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tại chỗ tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; huy động 11 máy xúc cùng 40 phương tiện cơ giới khắc phục hậu quả; sơ tán khẩn cấp 1.686 người đến nơi an toàn. Hệ thống điện cơ bản được khôi phục; công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh được triển khai. Tỉnh cũng đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, bố trí nơi ở mới cho 24 hộ dân bị mất nhà; đồng thời xây dựng phương án tái định cư tập trung cho khoảng 200 hộ dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở.

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Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua

Kiểm tra khu tái định cư tại bản Sân Bay, xã Mường Than, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước; bảo đảm tiến độ xây dựng nhà ở, lựa chọn vị trí tái định cư an toàn, lâu dài, thuận lợi cho người dân sinh hoạt và sản xuất.

"Hầu hết các khu dân cư ở Lai Châu đều nằm ở sườn dốc cheo leo, ở độ dốc rất là lớn. Bởi điều kiện địa hình như thế, dân cư như thế, nên thời gian tới chúng tôi sẽ rà soát tất cả 40 bản nằm trong vùng nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh; từng bước hình thành các khu dân cư tập trung ổn định và hạn chế nhất các nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến cuộc sống người dân", ông Lê Minh Ngân yêu cầu.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát thiệt hại, kịp thời hỗ trợ người dân; ưu tiên khôi phục giao thông, điện, nước và các công trình thiết yếu; chủ động di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, tuyệt đối không để xảy ra thêm thiệt hại về người.

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Phó Thủ tướng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ quét tại Mường Than, Lai Châu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để người dân vùng tâm lũ ở Lai Châu đứt bữa, khẩn trương hoàn thành nhà tái định cư trước Quốc khánh 2/9. Đặc biệt, công tác lên kịch bản ứng phó thiên tai thời gian tới phải thực chất và quyết đoán như mệnh lệnh tác chiến.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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