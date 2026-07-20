Tìm thấy 1 nạn nhân mất tích do mưa lũ ở Mường Than

Nơi tìm thấy thi thể nạn nhân cách khu vực xảy ra lũ quét gần 20 km về phía hạ lưu. Việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình chia cắt, sạt lở, nhiều khu vực nước còn chảy xiết, nền đất không ổn định và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở; khối lượng lớn đất đá, cây cối gãy đổ cũng khiến việc tiếp cận hiện trường mất nhiều thời gian. Như vậy, đến thời điểm này, vẫn còn 2 nạn nhân mất tích. Các lực lượng đang tập trung rà soát khu vực nhà cửa bị vùi lấp, những vị trí có nhiều cây gỗ, bùn đất, đá lớn tích tụ và mở rộng tìm kiếm dọc hai bên suối theo hướng hạ nguồn.

Chó nghiệp vụ được huy động để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Cùng với việc khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ; hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống, tỉnh Lai Châu đã khẩn trương khảo sát địa điểm để xây dựng nơi ở mới cho 24 hộ dân bị mất nhà cửa trong trận lũ này.

Các lực lượng tiếp tục chia thành nhiều mũi tìm kiếm những người mất tích

Địa điểm lựa chọn để xây dựng nhà tái định cư được bố trí tại bản Sân Bay, xã Than Uyên. Theo thiết kế, mỗi suất tái định cư có diện tích 200 m2; trong đó, diện tích xây dựng nhà 80 m2. Tổng kinh phí xây dựng mỗi căn nhà khoảng 400 triệu đồng.