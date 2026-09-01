English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lâm Đồng: Cháy chợ Đắk Sắk, 16 ki-ốt thiệt hại

Thứ Ba, 12:17, 01/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rạng sáng nay (1/9), lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản khống chế vụ cháy xảy ra tại chợ Đắk Sắk, xã Đắk Sắk. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm 16 ki-ốt của 9 hộ dân bị thiệt hại.

Vụ cháy xảy ra khoảng 22h40 đêm qua (31/8), tại chợ Đắk Sắk, thuộc thôn Hòa Phong, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng.

lam Dong chay cho Dak sak, 16 ki-ot thiet hai hinh anh 1
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động phương tiện, triển khai chữa cháy tại chợ Đắk Sắk trong đêm.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Đắk Sắk nhanh chóng xác minh, huy động toàn bộ lực lượng, công cụ, phương tiện, phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 14, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các lực lượng chức năng triển khai chữa cháy.

lam Dong chay cho Dak sak, 16 ki-ot thiet hai hinh anh 2
Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực các ki-ốt chợ Đắk Sắk, nhiều lực lượng được huy động khống chế đám cháy

Đến khoảng 0h10 sáng nay (1/9), đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác xác minh, điều tra.

lam Dong chay cho Dak sak, 16 ki-ot thiet hai hinh anh 3
Hiện trường bên trong chợ sau vụ cháy, nhiều ki-ốt và hàng hóa bị thiêu rụi, hư hỏng nặng
lam Dong chay cho Dak sak, 16 ki-ot thiet hai hinh anh 4
Lực lượng chức năng hỗ trợ các tiểu thương thu gom, di chuyển hàng hóa còn lại sau vụ cháy

Qua đánh giá ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản liên quan 9 hộ dân với 16 ki-ốt, tổng giá trị ước tính hơn 4 tỷ đồng.

lam Dong chay cho Dak sak, 16 ki-ot thiet hai hinh anh 5
Toàn cảnh khu vực các ki-ốt chợ Đắk Sắk bị cháy nhìn từ trên cao, nhiều mái tôn và kết cấu gian hàng bị hư hỏng

Công an xã Đắk Sắk cùng các đơn vị chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy; đồng thời hỗ trợ các hộ dân thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cháy lán bán hàng ven đường quốc lộ ở Hưng Yên, 1 người tử vong
Cháy lán bán hàng ven đường quốc lộ ở Hưng Yên, 1 người tử vong

VOV.VN - Trưa 31/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại lán bán hàng ven Quốc lộ 5, đoạn thuộc địa bàn xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên khiến 1 người tử vong.

Cháy lán bán hàng ven đường quốc lộ ở Hưng Yên, 1 người tử vong

Cháy lán bán hàng ven đường quốc lộ ở Hưng Yên, 1 người tử vong

VOV.VN - Trưa 31/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại lán bán hàng ven Quốc lộ 5, đoạn thuộc địa bàn xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên khiến 1 người tử vong.

Cháy dữ dội tại gara ô tô trên đường Lê Quang Đạo, Hà Nội
Cháy dữ dội tại gara ô tô trên đường Lê Quang Đạo, Hà Nội

VOV.VN - Chiều 29/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà xưởng làm gara sửa chữa ô tô ở các số nhà 68A, 68B và 68C đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội. Cột khói đen cao hàng chục mét bao trùm khu vực, khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Cháy dữ dội tại gara ô tô trên đường Lê Quang Đạo, Hà Nội

Cháy dữ dội tại gara ô tô trên đường Lê Quang Đạo, Hà Nội

VOV.VN - Chiều 29/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu nhà xưởng làm gara sửa chữa ô tô ở các số nhà 68A, 68B và 68C đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Hà Nội. Cột khói đen cao hàng chục mét bao trùm khu vực, khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Hỗ trợ ban đầu cho 10 hộ tiểu thương thiệt hại trong vụ cháy ở Đồng Nai
Hỗ trợ ban đầu cho 10 hộ tiểu thương thiệt hại trong vụ cháy ở Đồng Nai

VOV.VN - Ngay sau vụ hỏa hoạn tại Trung tâm Thương mại Biên Hòa, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp 2 triệu đồng/hộ nhằm giúp các tiểu thương khắc phục khó khăn trước mắt.

Hỗ trợ ban đầu cho 10 hộ tiểu thương thiệt hại trong vụ cháy ở Đồng Nai

Hỗ trợ ban đầu cho 10 hộ tiểu thương thiệt hại trong vụ cháy ở Đồng Nai

VOV.VN - Ngay sau vụ hỏa hoạn tại Trung tâm Thương mại Biên Hòa, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp 2 triệu đồng/hộ nhằm giúp các tiểu thương khắc phục khó khăn trước mắt.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục