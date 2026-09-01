Lâm Đồng: Cháy chợ Đắk Sắk, 16 ki-ốt thiệt hại
VOV.VN - Rạng sáng nay (1/9), lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản khống chế vụ cháy xảy ra tại chợ Đắk Sắk, xã Đắk Sắk. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm 16 ki-ốt của 9 hộ dân bị thiệt hại.
Vụ cháy xảy ra khoảng 22h40 đêm qua (31/8), tại chợ Đắk Sắk, thuộc thôn Hòa Phong, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng.
Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Đắk Sắk nhanh chóng xác minh, huy động toàn bộ lực lượng, công cụ, phương tiện, phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 14, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các lực lượng chức năng triển khai chữa cháy.
Đến khoảng 0h10 sáng nay (1/9), đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác xác minh, điều tra.
Qua đánh giá ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản liên quan 9 hộ dân với 16 ki-ốt, tổng giá trị ước tính hơn 4 tỷ đồng.
Công an xã Đắk Sắk cùng các đơn vị chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy; đồng thời hỗ trợ các hộ dân thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả.