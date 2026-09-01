Lâm Đồng: Cháy chợ Đắk Sắk, 16 ki-ốt thiệt hại

Vụ cháy xảy ra khoảng 22h40 đêm qua (31/8), tại chợ Đắk Sắk, thuộc thôn Hòa Phong, xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH huy động phương tiện, triển khai chữa cháy tại chợ Đắk Sắk trong đêm.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Đắk Sắk nhanh chóng xác minh, huy động toàn bộ lực lượng, công cụ, phương tiện, phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 14, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các lực lượng chức năng triển khai chữa cháy.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực các ki-ốt chợ Đắk Sắk, nhiều lực lượng được huy động khống chế đám cháy

Đến khoảng 0h10 sáng nay (1/9), đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Hiện trường bên trong chợ sau vụ cháy, nhiều ki-ốt và hàng hóa bị thiêu rụi, hư hỏng nặng

Lực lượng chức năng hỗ trợ các tiểu thương thu gom, di chuyển hàng hóa còn lại sau vụ cháy

Qua đánh giá ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản liên quan 9 hộ dân với 16 ki-ốt, tổng giá trị ước tính hơn 4 tỷ đồng.

Toàn cảnh khu vực các ki-ốt chợ Đắk Sắk bị cháy nhìn từ trên cao, nhiều mái tôn và kết cấu gian hàng bị hư hỏng

Công an xã Đắk Sắk cùng các đơn vị chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân vụ cháy; đồng thời hỗ trợ các hộ dân thống kê thiệt hại, khắc phục hậu quả.