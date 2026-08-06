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Hỗ trợ ban đầu cho 10 hộ tiểu thương thiệt hại trong vụ cháy ở Đồng Nai

Thứ Năm, 14:37, 06/08/2026
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VOV.VN - Ngay sau vụ hỏa hoạn tại Trung tâm Thương mại Biên Hòa, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt thăm hỏi, hỗ trợ khẩn cấp 20 triệu đồng/hộ nhằm giúp các tiểu thương khắc phục khó khăn trước mắt.

Ngày 6/8, lãnh đạo phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai (trước đây là TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã đến thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại trong vụ cháy xảy ra tại Trung tâm Thương mại Biên Hòa (thuộc Công ty Cổ phần sản xuất thương mại - dịch vụ Đồng Nai, nằm trong khu vực chợ Biên Hòa).

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Lãnh đạo phường Trấn Biên đi kiểm tra khu vực trung tâm thương mại sau vụ cháy (ảnh: TB)

Tại hiện trường, đoàn đã trực tiếp chia sẻ tổn thất với 10 hộ kinh doanh chịu thiệt hại nặng, động viên bà con sớm ổn định tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhằm giúp các tiểu thương giải quyết những nhu cầu cấp bách, chính quyền địa phương đã trao khoản hỗ trợ ban đầu 20 triệu đồng cho mỗi hộ.

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Lãnh đạo phường Trấn Biên hỗ trợ ban đầu cho các tiểu thương (ảnh: TB)

Xúc động trước sự quan tâm kịp thời, bà Lưu Thị Kim Huyền, tiểu thương có ki-ốt bị ảnh hưởng chia sẻ, vụ hỏa hoạn gây tổn thất lớn về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của gia đình. Sự động viên và hỗ trợ tài chính từ lãnh đạo địa phương cùng các lực lượng chức năng là nguồn động lực rất lớn để bà và các hộ buôn bán sớm ổn định cuộc sống, khôi phục kinh doanh.

Để bảo đảm an toàn, lãnh đạo phường Trấn Biên chỉ đạo các đơn vị duy trì chốt bảo vệ, tuyệt đối không cho người dân và tiểu thương vào khu vực nguy hiểm. Đơn vị quản lý Trung tâm Thương mại Biên Hòa cũng được yêu cầu khẩn trương dựng rào tôn, bố trí lực lượng bảo vệ, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn đánh giá mức độ hư hỏng của công trình để xử lý kịp thời các hạng mục có nguy cơ mất an toàn.

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Cháy lớn trong đêm 

Trước đó, như VOV đã đưa tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 20h20 ngày 5/8 tại Trung tâm Thương mại Biên Hòa. Do khu vực chứa nhiều chất dễ cháy như vải, nhựa, cao su, hàng mã, đồ tre... ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Sau gần 2 giờ tập trung chữa cháy, đến khoảng 23h cùng ngày, Công an thành phố Đồng Nai cùng các lực lượng phối hợp đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

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Hiện trường khu trung tâm thương mại sau vụ cháy 

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều ki-ốt cùng hàng hóa bên trong, tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 900m².

Hiện cơ quan chức năng đang thống kê, định giá thiệt hại tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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