Cháy lán bán hàng ven đường quốc lộ ở Hưng Yên, 1 người tử vong

Chiều 31/8, ông Đỗ Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND xã Như Quỳnh (Hưng Yên) cho biết, đến thời điểm này vụ cháy đã làm 1 người tử vong. Ngay sau đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Thông tin trước đó, khoảng hơn 10h ngày 31/8, tại một quán ven Quốc lộ 5 đoạn thuộc địa phận xã Như Quỳnh (Hưng Yên), chủ quán đi ăn trưa về, sau đó ít phút thì xảy ra hỏa hoạn.

Theo nhận định ban đầu, có thể do người đàn ông này không phát hiện có cháy nên chỉ sau khoảng 10 phút xảy ra hỏa hoạn, nạn nhân bị ngạt khói và tử vong.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, nạn nhân sinh năm 1978, sống ở thôn An Lạc, xã Như Quỳnh.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) đã điều động 2 xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường xử lý sự cố.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng kịp thời có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm lưu thông trên tuyến Quốc lộ 5.