English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cháy lán bán hàng ven đường quốc lộ ở Hưng Yên, 1 người tử vong

Thứ Hai, 17:50, 31/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trưa 31/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại lán bán hàng ven Quốc lộ 5, đoạn thuộc địa bàn xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên khiến 1 người tử vong.

Chiều 31/8, ông Đỗ Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND xã Như Quỳnh (Hưng Yên) cho biết, đến thời điểm này vụ cháy đã làm 1 người tử vong. Ngay sau đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

chay lan ban hang ven duong quoc lo o hung yen, 1 nguoi tu vong hinh anh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy khiến 1 người đàn ông tử vong tại chỗ.

Thông tin trước đó, khoảng hơn 10h ngày 31/8, tại một quán ven Quốc lộ 5 đoạn thuộc địa phận xã Như Quỳnh (Hưng Yên), chủ quán đi ăn trưa về, sau đó ít phút thì xảy ra hỏa hoạn.

Theo nhận định ban đầu, có thể do người đàn ông này không phát hiện có cháy nên chỉ sau khoảng 10 phút xảy ra hỏa hoạn, nạn nhân bị ngạt khói và tử vong.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, nạn nhân sinh năm 1978, sống ở thôn An Lạc, xã Như Quỳnh.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) đã điều động 2 xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường xử lý sự cố.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng kịp thời có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm lưu thông trên tuyến Quốc lộ 5.

Ngọc Hoà/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại công ty nội thất ở TP.HCM
Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại công ty nội thất ở TP.HCM

VOV.VN - Sáng 28/8, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TP.HCM tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Timberland, Khu phố Phước Chánh, phường Tân Hiệp (tỉnh Bình Dương cũ), TP.HCM.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại công ty nội thất ở TP.HCM

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại công ty nội thất ở TP.HCM

VOV.VN - Sáng 28/8, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TP.HCM tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Timberland, Khu phố Phước Chánh, phường Tân Hiệp (tỉnh Bình Dương cũ), TP.HCM.

Gia Lai: Cháy rừng phòng hộ ở núi Vũng Chua, lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa
Gia Lai: Cháy rừng phòng hộ ở núi Vũng Chua, lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa

VOV.VN - Chiều 27/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy rừng phòng hộ tại khu vực Nghĩa trang Phật giáo, thuộc tổ dân phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Gia Lai: Cháy rừng phòng hộ ở núi Vũng Chua, lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa

Gia Lai: Cháy rừng phòng hộ ở núi Vũng Chua, lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa

VOV.VN - Chiều 27/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chữa cháy rừng phòng hộ tại khu vực Nghĩa trang Phật giáo, thuộc tổ dân phố 15, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Ô tô đang lưu thông bất ngờ bốc cháy trên cầu vượt ở Hải Phòng
Ô tô đang lưu thông bất ngờ bốc cháy trên cầu vượt ở Hải Phòng

VOV.VN - Trưa nay (20/8), một ô tô con đang lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh, thành phố Hải Phòng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lái xe kịp thời thoát ra ngoài an toàn, song phương tiện bị thiêu rụi.

Ô tô đang lưu thông bất ngờ bốc cháy trên cầu vượt ở Hải Phòng

Ô tô đang lưu thông bất ngờ bốc cháy trên cầu vượt ở Hải Phòng

VOV.VN - Trưa nay (20/8), một ô tô con đang lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh, thành phố Hải Phòng bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lái xe kịp thời thoát ra ngoài an toàn, song phương tiện bị thiêu rụi.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục