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Lâm Đồng chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển

Thứ Tư, 12:18, 05/08/2026
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VOV.VN - Thực hiện Công điện số 38 ngày 4/8/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển, sáng 5/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; kịp thời thông tin, cảnh báo đến người dân; rà soát các khu vực ven biển, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất; sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

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Tàu khai thác đánh bắt thuỷ sản tại Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng.

UBND các xã, phường, đặc khu ven biển (Vĩnh Hảo, Liên Hương, Phan Rí Cửa, Hòa Thắng, Mũi Né, Phú Thủy, Phan Thiết, Tiến Thành, Tân Thành, Tân Hải, La Gi, Phước Hội, Sơn Mỹ, Phú Quý) được yêu cầu quản lý chặt chẽ hoạt động của tàu, thuyền; thông báo kịp thời diễn biến áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển đến các chủ phương tiện, thuyền trưởng để chủ động phòng tránh, không đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời tăng cường giám sát hoạt động của tàu du lịch, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì thông tin liên lạc với các phương tiện hoạt động trên biển, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì theo dõi diễn biến thời tiết, đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác. Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tăng cường cập nhật diễn biến thời tiết, giúp người dân chủ động các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Tỉnh Lâm Đồng có bờ biển dài 192km với ngư trường rộng 52.000km2. Toàn tỉnh hiện có hơn 8.100 tàu khai thác đánh bắt thủy sản.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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