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Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp tại dự án ổn định dân cư Đưng K’Nớ 5

Thứ Bảy, 14:51, 29/08/2026
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VOV.VN - Trước nguy cơ sạt lở đe doạ an toàn tính mạng người dân, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Đưng K’Nớ 5, xã Đam Rông 4.

UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định, diễn biến sạt lở trong khu dân cư thôn Đưng K’Nớ 5, xã Đam Rông 4 đang ở mức báo động và hết sức phức tạp. Việc gia cố, khắc phục mặc dù đã được thực hiện vào năm 2020 và 2022, song sườn đồi, mái taluy vẫn chưa ổn định trực tiếp uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân, đặc biệt tại Khu A có 15 hộ dân với khoảng 70 người sinh sống.

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Sạt lở tiến sát sau nhà vợ chồng anh chị Long Dơng K’cơ và Rơ Ông Ha Ni, thôn Đưng K’Nớ 5.

Hiện, đất trên đồi cao đã sạt trượt đến sát mép nhà dân và đã ảnh hưởng trực tiếp đến công trình phụ phía sau nhà. Tổng chiều dài khu vực bị ảnh hưởng khoảng 200 mét.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị, UBND xã Đam Rông 4 theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai và khu vực sạt lở; thông báo, cắm biển cảnh báo, căng dây, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân không di chuyển qua khu vực nguy hiểm.

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Cả mảng núi sạt lở đe doạ vùi lấp nhà dân ở thôn Đưng K’Nớ 5.

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Đam Rông 4, cho biết: “Xã cũng đã xây dựng các phương án xử lý các tình huống khu vực K’Nớ 5 về mưa lũ, sạt lở. Cũng đã phân công, phân nhiệm, phân ca cho các cơ quan, đơn vị liên quan đặc biệt là đối với lại cơ quan quân sự và công an thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình.

Lãnh đạo xã thay phiên nhau liên tục kiểm tra các điểm nguy cơ khu vực K’Nớ 5. Phối hợp với Ban quản lý dự án số 1 của tỉnh kiểm tra, rà soát các hạng mục có nguy cơ để có phương án xử lý và cũng đã đề xuất với tỉnh bố trí nguồn kinh phí để xử lý ngay các điểm có nguy cơ cao”.

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Nhiều hộ dân thôn Đưng K’Nớ 5 luôn sống trong thấp thỏm lo âu nhất là những ngày trời mưa.
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Một góc Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Đưng K’Nớ 5.

Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Đưng K’Nớ 5, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng triển khai cách đây 9 năm để ổn định cuộc sống cho 102 hộ dân. Hiện, tại dự án này đã có 73 hộ được giao đất, 63 hộ xây dựng nhà ở và chuyển đến sinh sống. Thế nhưng dù là dự án ổn định dân cư nhưng tại đây thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất đặc biệt trong mùa mưa khiến an toàn tính mạng của người dân bị đe doạ.

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Lâm Đồng: Tỉnh lộ 722 mới thông xe đã lo sạt lở

VOV.VN - Sau gần 2 tháng thông xe, tỉnh lộ 722 mở thêm hướng kết nối từ Đà Lạt, Lâm Đồng đi Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Tuy nhiên, nhiều mái taluy cao trên tuyến đã xuất hiện sạt trượt, xói lở, tiềm ẩn mất an toàn trong mùa mưa bão.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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