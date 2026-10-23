Lâm Đồng đặt mục tiêu quy tập 100 hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới

Thực hiện Giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 32 đợt khảo sát, tìm kiếm, quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ được 17/26 mộ.

Hội nghị thực hiện hình thức trực tiếp và trực tuyến với gần 1.900 đại biểu tham dự.

Với 4.776 mộ liệt sĩ ở 11 nghĩa trang, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lấy mẫu 3.625 mộ đủ điều kiện hoàn thành trước thời hạn 3 tháng và đã bàn giao về Viện pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng phục vụ giám định ADN.

Đối với việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 16 điểm thu nhận mẫu tập trung, thu nhận 1.371 mẫu thân nhân theo họ ngoại của liệt sĩ chưa xác định được thông tin, vượt 5 trường hợp so với số thân nhân dự kiến thu mẫu.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính uỷ Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 ghi nhận kết quả Giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm tỉnh Lâm Đồng.

Thực hiện Giai đoạn 2 Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu quy tập được khoảng 100 hài cốt liệt sĩ.

Theo Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính uỷ Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7, để đạt mục tiêu này, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tích cực vận động nhân dân cung cấp thông tin. Đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, cần phối hợp tốt các nguồn tin, các sở ban ngành.

Đưa hài cốt liệt sĩ tới khu vực lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt.

“Đội K75 các đồng chí phải thực hiện việc này cho tốt. Đội của mình không phải là cứ đi đào không, mình phải rà soát, phải chạy hàng ngày phải tìm phải có thông tin mới được. Bộ Chỉ huy là trung tâm hiệp đồng để tham mưu đề xuất công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền địa phương ở cơ sở. Phải sâu sát vào trong nhân dân, nhất là những người tham gia kháng chiến rồi những người nắm được thông tin”, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, nhấn mạnh.