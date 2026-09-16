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Lâm Đồng vượt mưa gió, đẩy nhanh hành trình tìm lại tên các liệt sĩ

Thứ Tư, 10:50, 16/09/2026
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VOV.VN - Vượt qua những ngày mưa gió, Lâm Đồng đã hoàn thành sớm khoảng 3 tháng việc lấy mẫu tại 11 nghĩa trang. Phía trước vẫn còn nhiều phần việc, nhưng với quyết tâm và trách nhiệm, hành trình đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương vẫn đang được tiếp tục từng ngày.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được tỉnh Lâm Đồng nỗ lực triển khai. Thời tiết mưa nhiều gây không ít trở ngại cho việc khai quật, lấy mẫu tại các nghĩa trang cũng như tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ngoài thực địa, các lực lượng của tỉnh đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 11 nghĩa trang, sớm khoảng 3 tháng so với kế hoạch. Đến nay, hơn 3.600 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin đã được bàn giao phục vụ giám định ADN, trong khi công tác tìm kiếm, quy tập ngoài thực địa vẫn đang tiếp tục.

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Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng khai quật, lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Lộc, nơi yên nghỉ của 740 liệt sĩ, trong đó 102 phần mộ chưa xác định thông tin, chính quyền địa phương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị các điều kiện phục vụ lấy mẫu.

“Để tổ chức việc lấy mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Lộc, UBND phường đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường 3 - Bảo Lộc bảo đảm cơ sở vật chất, đủ điều kiện phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, góp phần xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ, đưa các anh về với gia đình, thể hiện truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc”, bà Nguyễn Thị Huyền Phương, Phó Chủ tịch UBND phường 3 - Bảo Lộc cho biết.

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Tổ chuyên môn thực hiện xử lý, bảo quản mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ ngay tại khu vực lấy mẫu, bảo đảm đúng quy trình.

Công việc được triển khai đồng loạt tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tổ công tác liên ngành cùng 5 tổ lấy mẫu phải làm việc trong thời điểm nhiều khu vực thường xuyên có mưa. Đất và khu vực quanh phần mộ ẩm ướt, gây khó khăn cho việc khai quật. Các lực lượng phải căng bạt, dựng rạp, linh hoạt bố trí nhân lực, tranh thủ từng khoảng thời tiết thuận lợi để vừa bảo đảm yêu cầu chuyên môn, vừa giữ tiến độ.

Kết quả, 4.776 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin được khai quật, xử lý lấy mẫu và số hóa. Trong đó, 3.625 phần mộ có mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN, đạt 75,9%. Đại tá Phạm Văn Soái, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, cho hay, toàn bộ khối lượng công việc này được hoàn thành sớm khoảng 3 tháng so với kế hoạch.

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Các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ của tỉnh Lâm Đồng được tập kết, kiểm tra trước khi bàn giao phục vụ giám định ADN.

“Lâm Đồng là một trong những tỉnh hoàn thành sớm nhất việc lấy mẫu sinh phẩm. Kết quả này có được nhờ sự quan tâm của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo tỉnh và trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Dù thời tiết nắng mưa, còn nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn nỗ lực hoàn thành công việc sớm”, Đại tá Phạm Văn Soái nói.

Nếu tại các nghĩa trang, khó khăn là yêu cầu chặt chẽ về quy trình, tiến độ cùng những bất lợi của thời tiết, thì tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ngoài thực địa còn phức tạp hơn. Sau hàng chục năm, địa hình nhiều nơi đã thay đổi; vị trí chôn cất trước đây có thể nay đã là rừng cây, đất sản xuất, khu dân cư hoặc nhà kính. Nguồn thông tin phần lớn dựa vào hồ sơ cũ, ký ức của cựu chiến binh và người dân, trong khi nhân chứng ngày càng ít. Mưa kéo dài khiến việc khảo sát, đào tìm trên đồi núi, đất canh tác thêm khó khăn; có vị trí phải xác minh nhiều lần, mở rộng phạm vi tìm kiếm mới phát hiện dấu tích.

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Lực lượng chức năng Lâm Đồng đưa các mẫu hài cốt liệt sĩ lên phương tiện chuyên dụng để vận chuyển đến cơ quan giám định ADN.

Với những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện, đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm đối với những người đã hy sinh. Thượng tá Phạm Ngọc Khánh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 Đức Trọng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ: “Đối với mỗi đồng chí khi được giao nhiệm vụ, ai cũng cảm thấy tự hào và ý thức rõ trách nhiệm khi được tin tưởng giao thực hiện một nhiệm vụ hết sức thiêng liêng”.

Vượt qua những ngày mưa gió, Lâm Đồng đã hoàn thành sớm khoảng 3 tháng việc lấy mẫu tại 11 nghĩa trang. Ngày 10/9, 3.625 mẫu hài cốt liệt sĩ được bàn giao phục vụ giám định ADN, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những phần mộ chưa tên, đồng thời tiếp sức cho hành trình tìm kiếm, quy tập những liệt sĩ còn nằm lại ngoài thực địa. Phía trước vẫn còn nhiều phần việc, nhưng với quyết tâm và trách nhiệm, hành trình đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, gia đình và quê hương vẫn đang được tiếp tục từng ngày.

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Đà Nẵng phát hiện nhiều di vật tại mộ tập thể có 17 hài cốt

VOV.VN - Sáng ngày 15/9, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức khai quật, cất bốc ngôi mộ tập thể tại thôn Gò Cao, xã Thu Bồn. Đây là ngôi mộ được một cá nhân cung cấp thông tin có 17 hài cốt và trực tiếp chôn cất, chăm lo hương khói từ năm 1988 đến nay.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
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