Lâm Đồng di dời 78 hộ dân ở xã Quảng Sơn ra khỏi khu vực sạt trượt

Tình trạng sụt lún, sạt trượt xảy ra trên quả đồi tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện sau đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 31/8 đến nay.

Khu vực xảy ra sụt lún, sạt trượt có diện tích khoảng 4ha. Trên dọc sườn đồi xuất hiện nhiều vết nứt đất kéo dài tới khoảng 300 mét với độ sâu sụt lún trung bình khoảng 20 cm, rộng từ 6 - 17 cm và có xu hướng tiếp tục mở rộng trực tiếp đe doạ an toàn khu dân cư phía dưới.

Đường dẫn tới khu vực bị sụt lún, sạt trượt thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng

Trong khu dân cư một số nhà dân, như hộ ông Đàm Văn Chiến, ông Thào A Pao, ông Chá A Tinh nền nhà đã xuất hiện các vết nứt và vách tường khiến kết cấu ngôi nhà bị xê dịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn Phạm Văn Duẫn, cho biết, sụt lún, sạt trượt cũng ảnh hưởng tới 4ha cà phê, hồ tiêu và một số diện tích cây trồng của người dân.

Lực lượng chức năng làm lán tạm cho những hộ dân được di dời khỏi khu vực nguy hiểm

Trước tình trạng sụt lún, sạt trượt đe doạ an toàn tính mạng người dân chính quyền cùng lực lượng chức năng xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức di dời 78 hộ với khoảng 450 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Các hộ dân không có nhà người thân để đến ở nhờ được chính quyền xã Quảng Sơn hỗ trợ, bố trí dựng khu lán trại tạm tại một khu vực an toàn rộng 3.000 m2. Do trời mưa nên điều kiện sinh hoạt cũng như việc đi lại của người dân ở khu lán trại tạm đang gặp nhiều khó khăn.

Trời mưa khiến điều kiện sinh hoạt cũng như việc đi lại của người dân ở khu lán trại tạm đang gặp nhiều khó khăn.

Đối với khu vực quả đồi bị sụt lún, sạt trượt, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng đã khoanh vùng, căng dây, lập rào chắn cắt cử lực lượng thường xuyên túc trực để theo dõi diễn biến và đảm bảo an toàn cho người dân.