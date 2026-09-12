Lâm Đồng: Sạt lở đèo D'Ran, tạm cấm phương tiện qua lại

Vị trí sạt lở tại Km263+900, cách khu vực Cầu Đất trên đèo D'Ran, tỉnh Lâm Đồng khoảng 6km, gần vị trí từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng cuối năm 2025.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng CSGT Lâm Đồng phối hợp Công an xã D'Ran, Ban Chỉ huy quân sự xã D'Ran có mặt tại hiện trường, giăng dây, đặt biển cảnh báo và tạm cấm phương tiện lưu thông qua khu vực để bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng lập chốt, giăng dây tạm cấm phương tiện qua đèo D'Ran, tỉnh Lâm Đồng trong đêm 11/9 để bảo đảm an toàn.

Ngay trong đêm, Công an xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng lập chốt cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện chuyển hướng qua Phi Nôm để đi về các phường thuộc khu vực Đà Lạt trong thời gian chờ thông tuyến.

Đèo D'Ran là đoạn cuối quốc lộ 20, kết nối với quốc lộ 27, một trong những tuyến giao thông quan trọng nối khu vực Đà Lạt với Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

Đất đá, bùn nước tràn xuống mặt quốc lộ 20 qua đèo D'Ran. Công an xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường để cảnh báo, điều tiết giao thông.

Đất đá, bùn nước tràn xuống mặt quốc lộ 20 qua đèo D'Ran. Công an xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường để cảnh báo, điều tiết giao thông.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý đất đá, cây cối sạt xuống mặt đường, theo dõi diễn biến tại khu vực để sớm thông tuyến.

Những ngày gần đây, Lâm Đồng có mưa diện rộng kéo dài. Ngoài gây sạt lở đèo Dran, mưa kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Đưng K'Nớ 5 (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng). Nguy cơ sạt lở cũng gia tăng tại nhiều tuyến đèo trên địa bàn tỉnh.