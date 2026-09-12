English
/ TIN 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lâm Đồng: Sạt lở đèo D'Ran, tạm cấm phương tiện qua lại

Thứ Bảy, 07:50, 12/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng tạm cấm phương tiện qua đèo D'Ran trên quốc lộ 20, đoạn qua xã D'Ran, đồng thời tổ chức phân luồng để bảo đảm an toàn sau vụ sạt lở đất đá, cây cối xảy ra đêm 11/9.

Vị trí sạt lở tại Km263+900, cách khu vực Cầu Đất trên đèo D'Ran, tỉnh Lâm Đồng khoảng 6km, gần vị trí từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng cuối năm 2025.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng CSGT Lâm Đồng phối hợp Công an xã D'Ran, Ban Chỉ huy quân sự xã D'Ran có mặt tại hiện trường, giăng dây, đặt biển cảnh báo và tạm cấm phương tiện lưu thông qua khu vực để bảo đảm an toàn.

lam Dong sat lo deo d ran, tam cam phuong tien qua lai hinh anh 1
Lực lượng chức năng lập chốt, giăng dây tạm cấm phương tiện qua đèo D'Ran, tỉnh Lâm Đồng trong đêm 11/9 để bảo đảm an toàn.

Ngay trong đêm, Công an xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng lập chốt cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện chuyển hướng qua Phi Nôm để đi về các phường thuộc khu vực Đà Lạt trong thời gian chờ thông tuyến.

Đèo D'Ran là đoạn cuối quốc lộ 20, kết nối với quốc lộ 27, một trong những tuyến giao thông quan trọng nối khu vực Đà Lạt với Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.

lam Dong sat lo deo d ran, tam cam phuong tien qua lai hinh anh 2
Đất đá, bùn nước tràn xuống mặt quốc lộ 20 qua đèo D'Ran. Công an xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường để cảnh báo, điều tiết giao thông.
lam Dong sat lo deo d ran, tam cam phuong tien qua lai hinh anh 3
Đất đá, bùn nước tràn xuống mặt quốc lộ 20 qua đèo D'Ran. Công an xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường để cảnh báo, điều tiết giao thông.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý đất đá, cây cối sạt xuống mặt đường, theo dõi diễn biến tại khu vực để sớm thông tuyến.

Những ngày gần đây, Lâm Đồng có mưa diện rộng kéo dài. Ngoài gây sạt lở đèo Dran, mưa kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại Dự án bố trí, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn Đưng K'Nớ 5 (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng). Nguy cơ sạt lở cũng gia tăng tại nhiều tuyến đèo trên địa bàn tỉnh.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nước rút, gần 1.000 học sinh Lâm Đồng vẫn phải nghỉ học
Nước rút, gần 1.000 học sinh Lâm Đồng vẫn phải nghỉ học

VOV.VN - Tại xã Tà Đùng, nước lũ cơ bản rút nhưng nhiều tuyến đường còn ngập, sạt lở, ảnh hưởng việc đi lại của gần 1.000 học sinh.

Nước rút, gần 1.000 học sinh Lâm Đồng vẫn phải nghỉ học

Nước rút, gần 1.000 học sinh Lâm Đồng vẫn phải nghỉ học

VOV.VN - Tại xã Tà Đùng, nước lũ cơ bản rút nhưng nhiều tuyến đường còn ngập, sạt lở, ảnh hưởng việc đi lại của gần 1.000 học sinh.

Sạt lở bủa vây khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 ở Lâm Đồng
Sạt lở bủa vây khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 ở Lâm Đồng

VOV.VN - Được xây dựng để đưa người dân khỏi vùng có nguy cơ thiên tai đến nơi ở an toàn, nhưng nay chính khu tái định cư Đưng K’Nớ 5, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng lại đang bị sạt lở, sụt lún bủa vây.

Sạt lở bủa vây khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 ở Lâm Đồng

Sạt lở bủa vây khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 ở Lâm Đồng

VOV.VN - Được xây dựng để đưa người dân khỏi vùng có nguy cơ thiên tai đến nơi ở an toàn, nhưng nay chính khu tái định cư Đưng K’Nớ 5, xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng lại đang bị sạt lở, sụt lún bủa vây.

Huế phát cảnh báo mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở từ ngày 11 đến 15/9
Huế phát cảnh báo mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở từ ngày 11 đến 15/9

VOV.VN - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế vừa phát đi cảnh báo từ ngày 11 đến 15/9 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 250-400mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Huế phát cảnh báo mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở từ ngày 11 đến 15/9

Huế phát cảnh báo mưa lớn diện rộng, nguy cơ lũ quét, sạt lở từ ngày 11 đến 15/9

VOV.VN - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế vừa phát đi cảnh báo từ ngày 11 đến 15/9 có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 250-400mm, có nơi trên 500mm. Mưa lớn có nguy cơ gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Đã thông xe tuyến ĐT 755B nối Đồng Nai - Lâm Đồng sau sạt lở đất
Đã thông xe tuyến ĐT 755B nối Đồng Nai - Lâm Đồng sau sạt lở đất

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày qua đã khiến đất đá và cây trên đồi tràn xuống mặt đường đoạn dốc 5 Cây trên tuyến ĐT 755B, đoạn qua xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai, xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông cục bộ vào sáng 6/9.

Đã thông xe tuyến ĐT 755B nối Đồng Nai - Lâm Đồng sau sạt lở đất

Đã thông xe tuyến ĐT 755B nối Đồng Nai - Lâm Đồng sau sạt lở đất

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày qua đã khiến đất đá và cây trên đồi tràn xuống mặt đường đoạn dốc 5 Cây trên tuyến ĐT 755B, đoạn qua xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai, xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông cục bộ vào sáng 6/9.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục