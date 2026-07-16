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Lâm Đồng hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 9/11 nghĩa trang liệt sĩ

Thứ Năm, 20:11, 16/07/2026
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VOV.VN - Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai lấy mẫu sinh phẩm tại nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 12 Nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 11 nghĩa trang thuộc diện lấy mẫu với tổng số 4.776 phần mộ.

Đến nay, công tác lấy mẫu đã hoàn thành tại 9 nghĩa trang, gồm 6 nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (cũ), 2 nghĩa trang thuộc tỉnh Lâm Đồng (cũ) và 1 Nghĩa trang liệt sĩ ở xã Đức Linh, tỉnh Bình Thuận (cũ).

lam Dong hoan thanh lay mau sinh pham tai 9 11 nghia trang liet si hinh anh 1
Việc tiếp cận hài cốt tại các phần mộ liệt sĩ được thực hiện cẩn trọng.

Từ ngày 13 đến ngày 16/7, các lực lượng đang tập trung lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt, nơi an nghỉ của hơn 2.200 liệt sỹ, trong đó có 651 phần mộ thuộc diện cần lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN.

Sau 3 ngày triển khai thực hiện lực lượng chức năng đã hoàn thành gần 200 mẫu và dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 19/7. Sau đó, các đơn vị chuyển sang thực hiện tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Thuận cũ với 3.431 phần mộ cần lấy mẫu.

lam Dong hoan thanh lay mau sinh pham tai 9 11 nghia trang liet si hinh anh 2
Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

“Lâm Đồng quyết tâm triển khai các lực lượng để thực hiện hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm trước ngày 15/11/2026. Bên cạnh công tác khai quật để lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN đồng thời triển khai kế hoạch thu thập thông tin để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 ban hành thư ngỏ gửi đến tất cả các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là Nhân dân cung cấp thông tin, manh mối về mộ liệt sĩ từ đó chúng tôi có Đội tìm kiếm quy tập để đi xác minh thông tin, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ”, Thượng tá Trần Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, cho biết.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
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