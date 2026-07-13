TP.HCM đẩy mạnh tri ân, gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Tại hội nghị diễn ra ngày 13/7, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cho biết đã xác định 3 chỉ tiêu trọng tâm trong đợt hoạt động kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay. Đó là 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn được phụng dưỡng, hỗ trợ thường xuyên; 100% xã, phường, đặc khu tổ chức ít nhất một hoạt động tri ân hoặc chăm lo gia đình chính sách, người có công và 100% gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn được rà soát, kết nối và vận động hỗ trợ kịp thời.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ùy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, trong quá trình tổ chức thực hiện, các hoạt động được gắn với Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng xác định 3 nhiệm vụ cốt lõi để triển khai hiệu quả các hoạt động tri ân.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ùy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM thông tin về các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chăm lo người có công.

Trong đó, trọng tâm là chăm lo và thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng thông qua nhiều hoạt động thiết thực như trao tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ sinh kế, học bổng, phương tiện học tập, thẻ bảo hiểm y tế. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; phục dựng hình ảnh liệt sĩ; trang bị xe lăn, máy trợ thính; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và hỗ trợ chi phí điều trị cho các trường hợp khó khăn.

"Thực hiện công tác giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện để trên cơ sở đó đảm bảo các chính sách ưu đãi về phát triển nhà ở xã hội, về giáo dục và chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Trên cơ sở giám sát, khảo sát, chúng ta kịp thời phản ánh và cùng với chính quyền để tổ chức chăm lo đầy đủ, không riêng 27/7 mà trong suốt quá trình tổ chức chăm lo cho các gia đình thương binh, liệt sĩ", ông Phạm Minh Tuấn cho biết.

Công tác giám sát, khảo sát việc thực hiện các chính sách ưu đãi cũng được đẩy mạnh, nhất là trong lĩnh vực nhà ở xã hội, giáo dục và chăm sóc sức khỏe đối với người có công và thân nhân. Qua đó kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người thụ hưởng.

Hệ thống Mặt trận tại 168 xã, phường, đặc khu đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát nhu cầu chăm lo. Qua đó ghi nhận 829 trường hợp cần hỗ trợ với các nội dung mang ý nghĩa lâu dài như hỗ trợ sinh kế, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa, hỗ trợ thiết bị y tế, khám chữa bệnh… Tổng kinh phí dự kiến hơn 30 tỷ đồng.

Đoàn đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng trong sáng 13/7.

Cũng trong sáng 13/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức đoàn đại biểu dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, Mặt trận Tổ quốc Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, huy động nguồn lực hỗ trợ các lực lượng thực hiện nhiệm vụ Chiến dịch 500 ngày đêm; đồng thời mở rộng tìm kiếm tại các địa bàn trọng điểm, bổ sung luận cứ để xác định danh tính liệt sĩ.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công để kịp thời kiến nghị giải quyết; xây dựng kế hoạch chăm lo cụ thể, rõ đối tượng, rõ nguồn lực; đồng thời đẩy mạnh vận động Nhân dân cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm.

Song song đó, thành phố cũng nghiên cứu đề xuất xây dựng các công trình tưởng niệm tại những địa điểm tìm thấy hài cốt liệt sĩ, góp phần lưu giữ giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Hướng tới ngày 27/7, Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM triển khai cao điểm các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”. Trong đó, ngày 26/7 sẽ đồng loạt tổ chức thắp nến tri ân tại 20 địa điểm, gồm 19 nghĩa trang liệt sĩ và Công viên Lê Thị Riêng; riêng Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo) tổ chức vào tối 25/7. Dự kiến hơn 30.000 ngôi mộ liệt sĩ sẽ được thắp sáng. Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng - địa điểm tổ chức lần đầu, sẽ huy động khoảng 500 đoàn viên thanh niên, thắp 4.000 ngọn nến tri ân. Chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2026 không chỉ diễn ra trong dịp 27/7 mà được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, góp phần thể hiện trách nhiệm, tình cảm của TP.HCM đối với người có công, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong toàn xã hội.