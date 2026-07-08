Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm tại Nghệ An

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cho biết địa phương có hơn 468 km đường biên giới tiếp giáp Lào, 82 km bờ biển và 21 xã biên giới. Trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 9,65%, xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố cả nước.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp gỡ các lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An

Cùng với phát triển kinh tế, công tác quân sự, quốc phòng địa phương, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được triển khai đồng bộ. Các lực lượng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình tuyến biên giới, tuyến biển và địa bàn trọng điểm. Gần 9.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ đã được huy động tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai và chữa cháy rừng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc

Từ nay đến cuối năm, Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 10,5-11,5%, đồng thời tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Tại buổi làm việc, tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ Quốc phòng và Chính phủ ủng hộ chủ trương thành lập Kho dự trữ xăng dầu quốc gia tại Cửa Lò nhằm tăng cường năng lực dự trữ, bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của khu vực Bắc Trung Bộ và nước bạn Lào. Tỉnh cũng đề xuất có cơ chế hỗ trợ đặc thù cho các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hỗ trợ các địa phương của Lào khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, hoan nghênh và đánh giá cao những cố gắng của Nghệ An trong phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân và đặc biệt là trong nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Đồng thời lưu ý tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đề nghị Nghệ An quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/2027).

Đại tướng Phan Văn Giang tại buổi gặp mặt

"Hiện lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất Lào đã phải tạm dừng do bước vào mùa mưa. Đối với việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trong tỉnh, đề nghị các đồng chí tập trung chỉ đạo quyết liệt. Chỉ tiêu đã được giao đến từng quân khu, vì vậy cần đặc biệt quan tâm rà soát, xác minh thông tin đối với các phần mộ chưa xác định được danh tính. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nói, đây là món nợ của chúng ta đối với các anh hùng liệt sĩ, vì vậy lần này phải thực hiện thật quyết liệt”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tiếp tục làm rõ các nội dung liên quan đến quốc phòng trong quá trình bàn giao Đảo Ngư để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nhấn mạnh phải hoàn thành việc bàn giao trong quý III/2026.

Toàn cảnh buổi làm việc

Về đề xuất thành lập Kho dự trữ xăng dầu quốc gia tại Cửa Lò, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết Bộ đã phối hợp với các bộ, ngành khảo sát tuyến ống và các điều kiện liên quan. Theo Đại tướng Phan Văn Giang, việc hình thành kho dự trữ sẽ góp phần điều tiết nguồn nhiên liệu cho Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, còn quyết định cuối cùng sẽ do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.