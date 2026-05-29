English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lâm Đồng: Hơn 41.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Thứ Sáu, 16:56, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngành giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là năm đầu tiên địa phương tổ chức kỳ thi sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp, với quy mô lớn và nhiều điểm thi trải rộng ở vùng sâu, vùng xa.

 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Lâm Đồng có hơn 41.300 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có gần 39.600 học sinh lớp 12, còn lại là thí sinh tự do. Địa phương bố trí 91 điểm thi tại các xã, phường, đặc khu với 1.848 phòng thi; dự kiến huy động khoảng 6.500 cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ kỳ thi.

lam Dong hon 41.000 thi sinh dang ky du thi tot nghiep thpt nam 2026 hinh anh 1
Lực lượng đoàn viên, thanh niên tại Lâm Đồng sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã thành lập 16 đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi; đồng thời phối hợp với Công an tỉnh, ngành y tế, điện lực, viễn thông và chính quyền các địa phương xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, chăm sóc y tế và hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Ông Phan Thanh Hải, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng cho biết, sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, số lượng học sinh đông, nhiều khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác bố trí điểm thi, in sao đề thi gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, đến nay các điều kiện phục vụ kỳ thi cơ bản đã được chuẩn bị đầy đủ.

“Công tác chuẩn bị cho kỳ thi hết sức quan trọng. Hiện nay, Sở GD-ĐT đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi. Qua kiểm tra một số điểm thi, chúng tôi nhận thấy mặc dù đây là năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nhưng các xã, phường, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, nhất là các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi; phối hợp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn giao thông cho thí sinh”, ông Hải nói.

 

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên
Tag: VOV lâm đồng học sinh thi lớp 10 đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Các điểm thi vào lớp 10 ở Hà Nội chuẩn bị máy phát điện đề phòng sự cố
Các điểm thi vào lớp 10 ở Hà Nội chuẩn bị máy phát điện đề phòng sự cố

VOV.VN - Sáng nay (29/5), gần 125.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Các điểm thi vào lớp 10 ở Hà Nội chuẩn bị máy phát điện đề phòng sự cố

Các điểm thi vào lớp 10 ở Hà Nội chuẩn bị máy phát điện đề phòng sự cố

VOV.VN - Sáng nay (29/5), gần 125.000 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Hơn 18.700 thí sinh ở Sơn La thi tuyển vào lớp 10 trong hai ngày 1-2/6
Hơn 18.700 thí sinh ở Sơn La thi tuyển vào lớp 10 trong hai ngày 1-2/6

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đã sẵn sàng các điều kiện, để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2026 – 2027 trong hai ngày 1-2/6 tới đây.

Hơn 18.700 thí sinh ở Sơn La thi tuyển vào lớp 10 trong hai ngày 1-2/6

Hơn 18.700 thí sinh ở Sơn La thi tuyển vào lớp 10 trong hai ngày 1-2/6

VOV.VN - Tỉnh Sơn La đã sẵn sàng các điều kiện, để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2026 – 2027 trong hai ngày 1-2/6 tới đây.

Hơn 44.300 thí sinh Đồng Tháp sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
Hơn 44.300 thí sinh Đồng Tháp sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, trong 2 ngày 27 và 28/5, hơn 44.300 thí sinh Đồng Tháp sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông (tuyển vào lớp 10) năm học 2026 - 2027.

Hơn 44.300 thí sinh Đồng Tháp sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Hơn 44.300 thí sinh Đồng Tháp sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, trong 2 ngày 27 và 28/5, hơn 44.300 thí sinh Đồng Tháp sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông (tuyển vào lớp 10) năm học 2026 - 2027.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục