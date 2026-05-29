Lâm Đồng: Hơn 41.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Lâm Đồng có hơn 41.300 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có gần 39.600 học sinh lớp 12, còn lại là thí sinh tự do. Địa phương bố trí 91 điểm thi tại các xã, phường, đặc khu với 1.848 phòng thi; dự kiến huy động khoảng 6.500 cán bộ, giáo viên tham gia phục vụ kỳ thi.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tại Lâm Đồng sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đã thành lập 16 đoàn kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm thi; đồng thời phối hợp với Công an tỉnh, ngành y tế, điện lực, viễn thông và chính quyền các địa phương xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn giao thông, chăm sóc y tế và hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Ông Phan Thanh Hải, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Lâm Đồng cho biết, sau sáp nhập, Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, số lượng học sinh đông, nhiều khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác bố trí điểm thi, in sao đề thi gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, đến nay các điều kiện phục vụ kỳ thi cơ bản đã được chuẩn bị đầy đủ.

“Công tác chuẩn bị cho kỳ thi hết sức quan trọng. Hiện nay, Sở GD-ĐT đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi. Qua kiểm tra một số điểm thi, chúng tôi nhận thấy mặc dù đây là năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nhưng các xã, phường, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, nhất là các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi; phối hợp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn giao thông cho thí sinh”, ông Hải nói.