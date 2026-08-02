Lâm Đồng khám bệnh miễn phí, tặng quà cho hơn 1.200 người dân, học sinh

Với tổng kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng, chương trình tập trung vào 3 nhóm hoạt động gồm chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ giáo dục và xây dựng công trình dân sinh tại xã Tà Đùng , tỉnh Lâm Đồng.

Khám sức khoẻ, cấp thuốc miễn phí tại chương trình thiện nguyện

Tại chương trình, 740 người dân, chủ yếu là người cao tuổi, gia đình chính sách, hộ nghèo và cận nghèo được tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Ban tổ chức cũng trao 370 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà cho trẻ em xã Tà Đùng

Nhân dịp chuẩn bị năm học 2026-2027, 515 học sinh Trường Tiểu học La Văn Cầu được trao quà nhằm tiếp thêm động lực đến trường.

Bên cạnh đó, chương trình bàn giao nhiều công trình dân sinh phục vụ nhu cầu thiết thực của địa phương, gồm công trình vệ sinh học đường trị giá 150 triệu đồng tại Trường Tiểu học La Văn Cầu, hệ thống điện năng lượng mặt trời trị giá 100 triệu đồng cho điểm trường và hỗ trợ sửa chữa 4 căn nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Sửa chữa nhà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Theo Ban tổ chức, các hạng mục đều được lựa chọn trên cơ sở khảo sát thực tế, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về giáo dục, y tế và đời sống, góp phần cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng khó.