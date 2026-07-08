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Khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào

Thứ Tư, 18:10, 08/07/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, lực lượng quân y hai nước đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới tại xã Kim Bảng, (Nghệ An), góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Sáng 8/7, tại Trạm Y tế Thanh Thủy, xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam) phối hợp với Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng Lào) tổ chức khai mạc chương trình khám bệnh, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới hai nước Việt Nam - Lào. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3.

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Đoàn công tác Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng Lào sang Việt Nam tham gia chương trình. Ảnh: Viết Lam

Tham dự chương trình có Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng Việt Nam); Đại tá Khên Thong Phăt Tha Na Khăm, Phó Cục trưởng Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng Lào) cùng đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, lãnh đạo Cục Quân y hai nước khẳng định hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực biên giới mà còn thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa Quân đội và nhân dân Việt Nam - Lào. Đây cũng là dịp để lực lượng quân y hai nước trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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Đại tá Lê Văn Đông phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Viết Lam
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Đại tá Khên Thong Phăt Tha Na Khăm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Viết Lam

Tham gia chương trình có các y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của các bệnh viện Quân đội Việt Nam, Lào và lực lượng y tế địa phương. Khu vực khám bệnh được bố trí đầy đủ các phòng chức năng như khám nội tổng quát, khám chuyên khoa, siêu âm, điện tim, xét nghiệm, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc.

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Bác sĩ quân y hai nước khám bệnh cho người dân. Ảnh: Viết Lam

Người dân được khám lâm sàng, thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng như siêu âm, điện tim, xét nghiệm đường huyết; đồng thời được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, hướng dẫn sử dụng thuốc và giới thiệu điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trên đối với những trường hợp cần thiết.

Theo Ban tổ chức, hoạt động góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực biên giới, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước, qua đó góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

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Cán bộ quân y hai nước cấp thuốc và hướng dẫn người dân sử dụng thuốc. Ảnh: Viết Lam

Dự kiến ngày 9/7, đoàn công tác sẽ tiếp tục tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân Lào tại Trạm Y tế Xốp Tơng, cụm bản Nặm On, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay.

 

PV/VOV.VN
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