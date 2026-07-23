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Lâm Đồng quy tập, lấy mẫu ADN 12 hài cốt liệt sĩ tại Chiến khu Lê

Thứ Năm, 15:12, 23/07/2026
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VOV.VN - Sau thời gian khảo sát thực địa, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp tổ chức khai quật 12 phần mộ liệt sĩ tại nghĩa địa thôn Hồng Hải, xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ).

Ngày 23/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại xã Hòa Thắng. Lực lượng chức năng đang lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN xác định danh tính các liệt sĩ hy sinh trong đợt càn quét năm 1967.

Hiện tại, toàn bộ hài cốt đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận để bàn giao cho các địa phương, chuẩn bị tổ chức lễ an táng theo đúng quy định.

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Ngày 22/7 tiến hành quy tập 12 phần mộ tại Chiến khu Lê  (Ảnh: LLCN)

Song song với đó, cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin và gắn mã định danh. Việc này phục vụ trực tiếp cho công tác giám định ADN nhằm sớm trả lại tên cho các anh hùng liệt sĩ.

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Lực lượng chức năng tiến hành khai quật (Ảnh: LLCN)

Theo đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, đợt quy tập này là kết quả từ quá trình xác minh khẩn trương và kỹ lưỡng. Sau khi tiếp nhận đề nghị từ Hội đồng Chính sách xã Hòa Thắng, đơn vị đã làm việc trực tiếp với các nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ, đồng thời đối chiếu cơ sở dữ liệu các trận đánh trên địa bàn để xác định chính xác vị trí khai quật.

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Hội nghị kết luận thông tin mộ liệt sĩ (Ảnh: LLCN)

Tài liệu ghi nhận vào ngày 15/7/1967, địch mở chiến dịch "Tát nước, bắt cá", càn quét khốc liệt vào Khu căn cứ Lê Hồng Phong (Chiến khu Lê). Trận đánh này đã làm 47 người hy sinh, bao gồm cán bộ xã đội, du kích, chiến sĩ Đại đội 421 và lính trinh sát Trung đoàn 812 đang điều trị tại căn cứ.

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Việc khai quật có sự chứng kiến của nhiều nhân chứng lịch sử và thân nhân các liệt sĩ (Ảnh: LLCN)

Năm 1976, địa phương tiến hành cất bốc các phần mộ khỏi khu căn cứ. Nhiều hài cốt đã được gia đình đưa về quê hương. Riêng 12 phần mộ chưa xác định được thân nhân được đưa về an táng tại khu đất công của địa phương. Tuy nhiên, do quá trình di dời khi đó không lập sơ đồ hay cắm bia chi tiết nên thông tin bị lẫn lộn.

Đến tháng 5/1993, khi địa phương xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ, 12 phần mộ này tiếp tục được dời về nghĩa địa thôn Hồng Hải và nằm tại đó cho đến khi được khai quật trong đợt này.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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