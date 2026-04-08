Lâm Đồng xét tuyển lớp 10 các trường không chuyên công lập

Thứ Tư, 14:48, 08/04/2026
VOV.VN - Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2026 - 2027. Phương thức xét tuyển sẽ được tỉnh thực hiện rộng rãi. Hình thức thi tuyển chỉ áp dụng với các trường THPT chuyên.

Năm học này tỉnh Lâm Đồng có hơn 54.800 học sinh lớp 9; chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập của tỉnh năm học 2026- 2027 là gần 44.900 học sinh chiếm tỷ lệ gần 82%. Trong đó, các trường THPT xét tuyển 42.500 học sinh; 4 trường THPT chuyên thi tuyển gần 1.300 học sinh và các trường phổ thông DTNT xét tuyển hơn 1.000 học sinh.

lam Dong xet tuyen lop 10 cac truong khong chuyen cong lap hinh anh 1
Phương thức xét tuyển vào lớp 10 các trường công lập đã được tỉnh Lâm Đồng lựa chọn.

Theo bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, đối với hình thức xét tuyển, Sở triển khai xét tuyển theo nguyện vọng và xét tuyển theo địa bàn. Tại vùng giáp ranh giữa các xã, phường học sinh được đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường gần nơi cư trú.

Đối với thi tuyển vào lớp 10 THPT các trường chuyên, mỗi học sinh được đăng ký dự thi tối đa 2 môn chuyên tại cùng một trường THPT chuyên. Đồng thời được đăng ký xét tuyển tối đa 2 nguyện vọng vào các trường THPT không chuyên.

Thời gian đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập cúa tỉnh Lâm Đồng được thực hiện từ ngày 25 - 30/5/2026 bằng hình thức trực tuyến. Việc xét tuyển sẽ được tổ chức từ ngày 15 - 24/7/2026 và hoàn thành việc tuyển sinh trước ngày 31/7/2026.

lam Dong xet tuyen lop 10 cac truong khong chuyen cong lap hinh anh 2
Hình thức thi tuyển vào lớp 10 chỉ áp dụng đối với 4  trường chuyên của tỉnh Lâm Đồng.   

Riêng đối với các trường THPT ngoài công lập, các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN – GDTX trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức tuyển sinh sau khi các trường công lập hoàn thành xét tuyển và hoàn thành việc tuyển sinh trước ngày 31/8/2026.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Tin liên quan

Hà Nội giao hơn 81.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027
Hà Nội giao hơn 81.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố các quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội diễn ra ngày 30 và 31/5 tới.

Hôm nay, Hà Nội thử nghiệm đăng ký dự thi lớp 10 trực tuyến
Hôm nay, Hà Nội thử nghiệm đăng ký dự thi lớp 10 trực tuyến

VOV.VN - Từ hôm nay (4/4), Sở GD-ĐT Hà Nội thực hiện thử nghiệm hệ thống đăng ký trực tuyến dự thi lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Thi lớp 10 Hà Nội 2026: Thay đổi nguyện vọng trực tuyến, theo dõi tỷ lệ chọi
Thi lớp 10 Hà Nội 2026: Thay đổi nguyện vọng trực tuyến, theo dõi tỷ lệ chọi

VOV.VN - Năm học 2026 - 2027, thí sinh lớp 10 Hà Nội có thể thay đổi nguyện vọng trực tuyến từ 10 - 16/4, theo dõi tỷ lệ chọi từng trường theo thời gian thực, tạo thuận lợi tối đa cho lựa chọn trường phù hợp - điểm mới quan trọng của kỳ tuyển sinh năm nay.

Đà Nẵng tuyển 38.690 chỉ tiêu vào lớp 10 trường công lập năm học 2026-2027
Đà Nẵng tuyển 38.690 chỉ tiêu vào lớp 10 trường công lập năm học 2026-2027

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vừa công bố chỉ tiêu tuyển sing lớp 10 năm học 2026-2027.

