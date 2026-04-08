Lâm Đồng xét tuyển lớp 10 các trường không chuyên công lập

Năm học này tỉnh Lâm Đồng có hơn 54.800 học sinh lớp 9; chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập của tỉnh năm học 2026- 2027 là gần 44.900 học sinh chiếm tỷ lệ gần 82%. Trong đó, các trường THPT xét tuyển 42.500 học sinh; 4 trường THPT chuyên thi tuyển gần 1.300 học sinh và các trường phổ thông DTNT xét tuyển hơn 1.000 học sinh.

Phương thức xét tuyển vào lớp 10 các trường công lập đã được tỉnh Lâm Đồng lựa chọn.

Theo bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, đối với hình thức xét tuyển, Sở triển khai xét tuyển theo nguyện vọng và xét tuyển theo địa bàn. Tại vùng giáp ranh giữa các xã, phường học sinh được đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào các trường gần nơi cư trú.

Đối với thi tuyển vào lớp 10 THPT các trường chuyên, mỗi học sinh được đăng ký dự thi tối đa 2 môn chuyên tại cùng một trường THPT chuyên. Đồng thời được đăng ký xét tuyển tối đa 2 nguyện vọng vào các trường THPT không chuyên.

Thời gian đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập cúa tỉnh Lâm Đồng được thực hiện từ ngày 25 - 30/5/2026 bằng hình thức trực tuyến. Việc xét tuyển sẽ được tổ chức từ ngày 15 - 24/7/2026 và hoàn thành việc tuyển sinh trước ngày 31/7/2026.

Hình thức thi tuyển vào lớp 10 chỉ áp dụng đối với 4 trường chuyên của tỉnh Lâm Đồng.

Riêng đối với các trường THPT ngoài công lập, các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN – GDTX trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức tuyển sinh sau khi các trường công lập hoàn thành xét tuyển và hoàn thành việc tuyển sinh trước ngày 31/8/2026.