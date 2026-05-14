Làm gì khi “lỡ” xài phần mềm “lậu”?

Thứ Năm, 08:56, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tình trạng sử dụng phần mềm “lậu” tại Việt Nam đang đối mặt nguy cơ bị siết chặt sau khi Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi cao về sở hữu trí tuệ. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng và doanh nghiệp cần sớm gỡ bỏ phần mềm crack, chuyển sang phần mềm bản quyền hoặc mã nguồn mở để tránh rủi ro pháp lý và an ninh mạng.

Sau khi Việt Nam lọt vào danh sách bị Hoa Kỳ theo dõi cao nhất về sở hữu trí tuệ, Chính phủ, các cấp, các ngành đã ban hành những quyết định cứng rắn về việc rà soát, xử lý các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân vi phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ.

Việc chuyển đổi sang sử dụng các phần mềm hợp pháp không chỉ để tránh các chế tài pháp lý, mà còn là bước đi cần thiết để xây dựng môi trường số an toàn, chuyên nghiệp (Ảnh minh họa - Gemini)

Anh Lê Hoàng Anh, ở Hải Hậu, Ninh Bình rất ủng hộ chủ trương này, dù lâu nay, anh và bạn bè vẫn quen sử dụng hệ điều hành Windows và nhiều phần mềm “lậu” khác:

"Việc Nhà nước kêu gọi như thế, em thấy họ đang tôn trọng việc đưa ra bản quyền với ứng dụng. Ta trả ra một số tiền nhất định để có thể lấy được giá trị từ ứng dụng mang lại. Nếu Việt Nam cải thiện được việc sử dụng “lậu” thì bạn bè quốc tế sẽ có cái nhìn khác về Việt Nam."

Theo chuyên gia an ninh mạng, TS. Đoàn Trung Sơn, việc chuyển đổi sớm không chỉ để tránh các chế tài pháp lý mà còn là bước đi cần thiết để xây dựng môi trường số an toàn, chuyên nghiệp và tôn trọng sáng tạo trí tuệ khi Việt Nam hội nhập sâu với thế giới:

"Người dùng cần kiểm tra lại toàn bộ máy tính, xác định những phần mềm đang sử dụng không có giấy phép hợp lệ. Sau đó, gỡ bỏ các bản crack, key “lậu” hoặc phần mềm không rõ nguồn gốc, không chỉ là câu chuyện về vi phạm bản quyền mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn về an ninh mạng, bởi nó có thể chứa mã độc hoặc các công cụ đánh cắp dữ liệu. Cần phải chuyển sang sử dụng các phần mềm có bản quyền chính hãng, và đặc biệt ưu tiên các phần mềm mã nguồn mở miễn phí hợp pháp, ví dụ như GNU, Ubuntu hoặc LibreOffice."

Để công tác kiểm tra, xử lý vi phạm bản quyền phần mềm tại doanh nghiệp được hiệu quả, TS. Đoàn Trung Sơn cho rằng, cần hướng tới xây dựng văn hóa tuân thủ sở hữu trí tuệ và an toàn số. Cơ quan quản lý cần có hướng dẫn kỹ thuật, tư vấn giải pháp phần mềm hợp pháp, chi phí phù hợp và cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp.

Cần phân loại rõ các nhóm doanh nghiệp, kết hợp kiểm tra bản quyền với đánh giá an toàn thông tin. Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng danh mục phần mềm được phép sử dụng; kiểm kê định kỳ tài sản phần mềm; áp dụng cơ chế quản lý phiên bản tập trung; đào tạo nhân viên về quyền sở hữu trí tuệ và các rủi ro an ninh mạng.

Luật An ninh mạng: Nền tảng pháp lý bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số

VOV.VN - Luật An ninh mạng thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tạo nền tảng pháp lý quan trọng bảo vệ không gian mạng quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số sâu rộng. Theo đó, tăng cường bảo đảm an ninh, chủ quyền số, hướng tới xây dựng môi trường mạng an toàn, minh bạch, củng cố lòng tin, thúc đẩy phát triển.

Minh Hiếu/VOV-Giao thông
Tag: phần mềm lậu bản quyền phần mềm sở hữu trí tuệ an ninh mạng phần mềm crack Windows lậu doanh nghiệp mã độc dữ liệu cá nhân phần mềm mã nguồn mở Ubuntu LibreOffice chuyển đổi số bảo mật thông tin vi phạm bản quyền công nghệ Bộ TT&TT doanh nghiệp Việt Nam an toàn số phần mềm hợp pháp
Tin liên quan

Diễn đàn An ninh mạng Áo - Việt Nam: Hợp tác chiến lược trong kỷ nguyên số

VOV.VN - Đây là Diễn đàn thứ hai trong chuỗi các diễn đàn ngoại giao công nghệ do Đại sứ quán Việt Nam tại Áo khởi xướng từ năm 2025.

TP.HCM dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh tham gia cuộc thi An ninh mạng

VOV.VN - TP.HCM dẫn đầu cả nước về số lượng học sinh tham gia với 126.232 em. Trong đó, trường THCS Đông Hòa là đơn vị có số lượng học sinh tham gia cao nhất cả nước với 3.578 em.

Diễn tập An ninh mạng quốc gia 2025: Nâng cao năng lực phòng thủ không gian mạng

VOV.VN - Việc diễn tập an ninh mạng là đợt tổng duyệt để sẵn sàng ứng phó, xử lý những nguy cơ, thách thức từ không gian mạng của lực chuyên trách.

