Làm rõ vụ cán bộ ngân hàng gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy tại Nha Trang

Trước đó vào chiều 3/3, trên đường Võ Nguyên Giáp, đoạn qua xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô con hiệu Mercedes với xe máy cùng chiều. Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe đã điều khiển xe đi khỏi hiện trường.

Lúc đó trên xe máy có 3 người gồm chị V.A, Việt kiều Canada, chồng là người Canada và con nhỏ. Sau va chạm, các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu. Nạn nhân V.A đã tử vong, người chồng được điều trị tại Bệnh viện, riêng cháu nhỏ thương tích không nặng nên được gia đình đưa về chăm sóc tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Cấp cứu nạn nhân sau vu tai nạn giữa xe ô tô con Mercedes và xe máy xảy ra chiều ngày 3/3

Ngày 5/3, Cơ quan Công an đã thông báo truy tìm người lái chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Từ khi xảy ra tai nạn cho đến lúc cơ quan Công an phát lệnh truy tìm xe Mercedes, lái xe không đến thăm hỏi, không hợp tác với gia đình xử lý vụ việc. Sau khi Công an truy tìm ra chiếc xe gây tai nạn, vài người đến gặp gia đình nhưng gia đình từ chối và đề nghị Công an điều tra, xử lý.

Ngày 7/3, cơ quan Công an đã tìm thấy chiếc xe Mercedes tại tầng hầm của một Trung tâm thương mại ở đường Trần Phú, TP. Nha Trang. Người liên quan trong vụ tai nạn là ông Ngô Duy Bình, Trưởng phòng giao dịch Vietcombank - Chi nhánh huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Bà Võ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Vietcombank Khánh Hòa cho biết, thời điểm gây ra tai nạn, ông Ngô Duy Bình đang nghỉ phép. Ông Bình là lao động được ký hợp đồng dài hạn, đã làm việc tại Ngân hàng hơn 20 năm. Từ ngày 6/3, ông Bình có đơn xin tạm hoãn hợp đồng và được Vietcombank Khánh Hòa cho tạm hoãn hợp đồng lao động 3 tháng để giải quyết việc gia đình.

“Ông Bình đang thời gian nghỉ phép và tạm hoãn hợp đồng từ 6/3-6/6, lý do tạm hoãn là giải quyết việc riêng. Vụ việc đang điều tra, chưa có ai thông tin. Sự việc xảy ra khi mình nhận được thông tin, lúc anh ấy đã tạm hoàn hợp đồng rồi, ngày 7/3, mình mới nhận được thông tin”, bà Hương nói./.