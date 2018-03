Làm rõ vụ nổ kinh hoàng tại nhà hàng lẩu, nướng lúc nửa đêm

Ngày 22/3, Cảnh sát PCCC Nghệ An, cho biết cơ quan này vẫn đang tiếp tục điều tra khám nghiệm hiện trường vụ nổ xảy ra rạng sáng 20/3 vừa qua tại nhà hàng lẩu nướng BBQ (số 5 đường Trần Phú, TP Vinh, Nghệ An).

Tòa nhà nơi xảy ra vụ việc này là của Công ty CP Thương mại Phú An có tổng diện tích sử dụng gần 1.200 m2, kinh doanh các dịch vụ như karaoke, nhà hàng lẩu nướng và siêu thị điện máy. Tòa nhà 2 tầng bị hư hỏng rất nặng sau vụ nổ.

Trong đó, tòa nhà karaoke được xây dựng 2 tầng với diện tích khoảng 200m2, cơ sở luôn tồn tại nhiều vật liệu, chất hàng nguy hiểm về cháy nổ cao như: khí ga, đệm mút, các vật liệu cách âm, nhựa, cao su…

Theo thống kê của chính quyền địa phương thì thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 1,5 tỷ đồng.

Hiện phía chính quyền phường Lê Mao đang đến từng hộ dân bị ảnh hưởng để đánh giá và thống kê thiệt hại cụ thể.

Theo báo cáo nhanh của Phòng CSPCCC số 1 thì vụ nổ được xác định xuất phát từ khu vực nhà hàng lẩu nướng sau đó cháy lan sang các bộ phận còn lại.

Trong khu vực này có hệ thống bình gas công nghiệp được kết nối khép kín với nhau nhằm phục vụ nhà hàng.

Nhiều bình ga công nghiệp cỡ lớn được đưa ra khỏi hiện trường vụ nổ.

Trung tá Nguyễn Đức Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Số 1 chia sẻ: Khoảng 1 phút sau khi xảy ra sự việc, phía đơn vị đã xuất 5 xe chuyên dụng cùng 60 cán bộ, chiến sỹ tiếp cận hiện trường. Nơi bắt nguồn vụ nổ là tại nhà hàng lẩu nướng Sura BBQ. Dư chấn vụ nổ ảnh hưởng, gây thiệt hại trong vòng bán kính 100m.

Sau khi vụ nổ xảy ra dẫn đến cháy hệ thống bình gas, đồng thời có nguy cơ lan rộng và cháy nổ bình gas khác nên lực lượng chức năng đã triển khai 3 tổ công tác gồm: trinh sát đám cháy, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; tổ chữa cháy, chống cháy lan và tổ công tác làm mát, tháo dỡ bình gas.

Xác định vụ nổ rất phức tạp, phía cảnh sát PCCC đã xin chi viện thêm 2 xe cùng 16 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường chữa cháy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ kinh hoàng.

Theo nhận định ban đầu có thể hôm xảy ra vụ việc, nhân viên có thể sơ suất, quên khóa van tổng của hệ thống bình gas dẫn đến rò rỉ. Theo cơ quan chức năng thì quá trình khám nghiệm hiện trường không tìm thấy mảnh vỡ của các bình gas, vì thế nhận định đây không phải vụ nổ bình gas mà là nổ khí gas.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 0h30' ngày 20/3, vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại nhà hàng lẩu nướng BBQ khiến cả một khu dân cư rung chuyển náo loạn.

Nhà hàng bị phá nát hoàn toàn phần ngoài, phần cửa kính bên ngoài bị phá nát, nhiều mảnh kính vỡ bị sức ép phá nát văng đi khắp nơi.

Gian nhà chứa các bình gas phía sau sập đổ hoàn toàn, các cánh cửa và panô quảng cáo đều bị thổi tung, cửa cuốn của các cửa hàng cách đó cả trăm mét cũng bị sức ép từ vụ nổ làm méo mó.

Lực lượng Cảnh sát PCCC Nghệ An và Phòng cảnh sát PCCC số 1 Công an Nghệ An được điều động đến dập tắt đám cháy và điều tra nguyên nhân. Giám đốc Công an tỉnh đại tá Nguyễn Hữu Cầu và Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An trực tiếp có mặt để chỉ đạo./.

