Lấn chiếm vỉa hè vào khu biệt thự, nguyên Phó Tư lệnh QK9 phải tháo dỡ

Sáng nay (29/5), trao đổi với phóng viên VOV về vấn đề tháo dỡ tường rào của Thiếu tướng Lê Minh Tuấn, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9 đã xây dựng ngoài quyền sử dụng đất tại khu dân cư An Thới, ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ xác nhận, đến thời điểm này công việc tháo dỡ của ông Tuấn đã hoàn tất và trả lại mặt bằng. UBND phường Bùi Hữu Nghĩa sẽ cử cán bộ đo đạc lại chính xác phần đất lấn chiếm và báo cáo về quận Bình Thủy trong tuần này.



Ngoài việc tháo dỡ tường rào để trả lại phần đất đã xây dựng ngoài quyền sử dụng đất của Thiếu tướng Lê Minh Tuấn tại khu dân cư An Thới, ông Tuấn còn phải di dời thêm một đoạn tường rào mặt tiền.



Trước đó, Thiếu tướng Lê Minh Tuấn, khi xây dựng biệt thự, có xây tường bao chiếm phần vỉa hè dự mở tại khu dân cư An Thới.

Trước đó như đã thông tin, Thiếu tướng Lê Minh Tuấn, khi xây dựng biệt thự, có xây tường bao chiếm phần vỉa hè dự kiến mở tại khu dân cư An Thới, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ vào khuôn viên biệt thự. Đây là phần vỉa hè này nằm trong quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư An Thới do UBND TP Cần Thơ phê duyệt.

Sau khi báo chí thông tin về vụ việc lấn chiếm vỉa hè, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ đã chỉ đạo quận Bình Thủy và phường Bùi Hữu Nghĩa thực hiện theo đúng quy định và xử lý dứt điểm vụ việc nêu trên./.