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Lần đầu đưa hài cốt liệt sĩ từ Quảng Trị về TP.HCM bằng tàu hỏa

Thứ Năm, 11:52, 22/10/2026
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VOV.VN - Từ Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Phong (Quảng Trị), hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh được đưa về TP.HCM bằng đường sắt sau hơn nửa thế kỷ. Hành trình trở về không chỉ là niềm an ủi đối với gia đình mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Sáng 22/10, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh (sinh năm 1952, quê quán tỉnh Hà Nam, nay thuộc tỉnh Ninh Bình), nguyên là chiến sĩ Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304.

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Hành trình đưa hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh từ Quảng Trị về TP.HCM được tổ chức chu đáo, trang trọng (ảnh: T.L)

Liệt sĩ Lê Thế Khánh hy sinh ngày 28/4/1972 trong Chiến dịch Quảng Trị, khi mới 20 tuổi. Trong chiến dịch này, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304 là một trong những đơn vị chiến đấu kiên cường tại khu vực cầu Quảng Trị trên sông Thạch Hãn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong những trận đánh ác liệt. Chỉ ít ngày sau khi liệt sĩ Lê Thế Khánh hy sinh, sáng 2/5/1972, lá cờ giải phóng đã tung bay trên cổng Thành cổ Quảng Trị.

Sau khi hy sinh, phần mộ liệt sĩ Lê Thế Khánh được chính quyền và nhân dân địa phương xây cất, chăm sóc, tôn tạo tại Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Phong, xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Phần mộ mang số 242, hàng 5, lô 3, khu A.

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Chuyến tàu nghĩa tình đưa hài cốt liệt sĩ trở về sau 54 năm (ảnh: T.L)

 Sau hơn 54 năm, hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh được đưa về TP.HCM để an táng. Đây là lần đầu tiên hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Quảng Trị năm 1972 được vận chuyển về TP.HCM bằng đường sắt.

Để thực hiện hành trình đặc biệt này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã phối hợp với Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức chu đáo việc vận chuyển, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ, bảo đảm trang trọng, nghĩa tình.

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Hài cốt liệt sĩ được đưa về TP.HCM bằng tàu hỏa sau hơn 54 năm (ảnh: T.L)

 Hoạt động không chỉ góp phần thực hiện tâm nguyện của gia đình, thân nhân liệt sĩ mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Được biết, Sở Nội vụ TP.HCM đã có quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ đối với thân nhân gia đình liệt sĩ Lê Thế Khánh, với mức 1,4 triệu đồng/năm.

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Lễ đón hài cốt liệt sĩ Lê Thế Khánh được tổ chức trang trọng tại ga Sài Gòn sau hành trình từ Quảng Trị về TP.HCM bằng đường sắt (ảnh: T.L)

Trong hai năm qua, Văn phòng Cơ quan đại diện phía Nam - Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ hơn 120 gia đình liệt sĩ trong việc hoàn thiện thủ tục hành chính, bố trí phương tiện đi lại, ăn ở, hỗ trợ vé tàu miễn phí và tổ chức cất bốc, đưa hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang phía Nam về quê hương. Tổng kinh phí hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng.

Ngọc Xuân/VOV -TPHCM
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