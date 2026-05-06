  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Lần đầu tiên bệnh nhân được chạy thận nhân tạo tại Côn Đảo

Thứ Tư, 16:27, 06/05/2026
VOV.VN - Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, TP.HCM vừa triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo cho 3 bệnh nhân suy thận mạn đầu tiên, với sự hỗ trợ chuyển giao chuyên môn từ Bệnh viện Thống Nhất.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, đây là bước tiến quan trọng, giúp người bệnh suy thận tại Côn Đảo không còn phải di chuyển vào đất liền để lọc máu định kỳ như trước. Việc điều trị tại chỗ góp phần giảm chi phí, hạn chế áp lực tâm lý và tình trạng phải tạm cư dài ngày để duy trì sự sống.

Không chỉ mang ý nghĩa về chuyên môn, việc làm chủ kỹ thuật chạy thận còn mở ra khả năng tiếp nhận bệnh nhân từ nơi khác đến du lịch, công tác tại Côn Đảo mà vẫn đảm bảo điều trị liên tục, tránh gián đoạn lọc máu.

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo triển khai chạy thận (Ảnh Sở Y tế TP.HCM)

Kết quả này nằm trong chương trình luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện tuyến cuối TP.HCM ra hỗ trợ đảo từ tháng 9/2025 đến nay. Nhiều đơn vị đã tham gia chươ như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2…

Từ chỗ chỉ thực hiện kỹ thuật cơ bản, đến nay Trung tâm đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, xử trí hiệu quả các ca cấp cứu và bệnh lý phức tạp, giảm đáng kể số ca phải chuyển viện bằng tàu hoặc trực thăng.

Việc triển khai chạy thận nhân tạo tại đảo tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân, phù hợp định hướng phát triển hệ thống y tế TP.HCM theo mô hình “đa tầng - đa cực - đa trung tâm”.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Bình dị Tết ở "xóm chạy thận"
VOV.VN - Tết đến, khi mọi người đều sum vầy bên gia đình, những bệnh nhân chạy thận vẫn phải bám trụ lại xóm trọ gần bệnh viện để lọc máu duy trì sự sống. Tết với họ cũng là những ngày rất đỗi bình thường như lịch chạy thận 1 tuần 3 buổi....

Thừa Thiên Huế: Lừa đảo nhận tiền chạy... ghép thận

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai đối tượng lừa đảo nạn nhân chuyển tiền để được giảm tuổi ghép thận.

Bệnh nhân ở Cần Giờ, TP.HCM không còn phải vượt đường xa đi chạy thận

VOV.VN - Hôm nay (18/10), Sở Y tế TP.HCM phối hợp với UBND huyện Cần Giờ tổ chức lễ ra mắt đơn vị chạy thận nhân tạo vệ tinh tại Bệnh viện huyện Cần Giờ, sau hơn một tháng thiết lập.

