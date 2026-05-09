Lần đầu tiên có cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định về khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong hoạt động giáo dục đại học trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi theo quy định.

Theo Bộ GD-ĐT, việc xây dựng Thông tư nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất cho việc xây dựng, phát triển, chia sẻ, khai thác xây dựng, phát triển, biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt, công bố, chia sẻ, khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đại học, thúc đẩy học tập suốt đời và nâng cao khả năng tiếp cận tri thức cho người học.

Theo dự thảo, tài nguyên giáo dục mở được hiểu là các học liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu ở nhiều định dạng như giáo trình, bài giảng, khóa học trực tuyến (MOOCs), học liệu đa phương tiện, phần mềm mã nguồn mở hoặc dữ liệu học tập… Các tài nguyên này được cấp giấy phép mở, cho phép người dùng truy cập, sử dụng lại, chỉnh sửa, kết hợp và chia sẻ theo quy định.

(Ảnh minh họa)

Một trong những điểm mới nổi bật của dự thảo là lần đầu tiên quy định rõ các khái niệm về tài nguyên giáo dục mở, học liệu mở, giấy phép mở (hoặc giấy phép mở nội bộ), quyền truy cập mở, nền tảng giáo dục mở và Cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở quốc gia.

Đáng chú ý, dự thảo yêu cầu các cơ sở đào tạo kết nối, tích hợp và cập nhật tài nguyên giáo dục mở đã công bố lên Cổng truy cập tài nguyên giáo dục mở quốc gia nhằm hình thành dữ liệu dùng chung trên toàn quốc, tăng khả năng chia sẻ, tìm kiếm và khai thác học liệu giữa các cơ sở giáo dục đại học.

Dự thảo cũng quy định rõ quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng tài nguyên giáo dục mở.

Theo đó, người sử dụng được quyền truy cập, khai thác, chia sẻ, chỉnh sửa tài nguyên theo giấy phép mở; đồng thời phải tuân thủ quy định về quyền tác giả, trích dẫn nguồn, không sử dụng tài nguyên vào mục đích vi phạm pháp luật hoặc xuyên tạc nội dung học thuật.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, dự thảo yêu cầu xây dựng kế hoạch phát triển tài nguyên giáo dục mở; ban hành chính sách khuyến khích giảng viên, sinh viên tham gia xây dựng, chia sẻ học liệu; đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng năng lực khai thác và sử dụng tài nguyên giáo dục mở.

Dự thảo cũng khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong phát triển hệ sinh thái tài nguyên giáo dục mở; thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn tri thức toàn cầu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.