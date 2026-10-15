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Lần đầu tiên Gia Lai thực hiện hiến tạng từ người chết não

Thứ Năm, 16:46, 15/10/2026
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VOV.VN - Gia đình một nữ giáo viên trẻ ở Gia Lai đã đồng ý hiến tặng gan và thận của người thân sau khi được xác định chết não vì tai nạn giao thông. Đây là trường hợp hiến tạng từ người chết não đầu tiên được thực hiện tại tỉnh Gia Lai, mở thêm cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng.

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các chuyên gia đến từ nhiều cơ sở y tế lớn trong cả nước tổ chức thành công quy trình hiến, lấy và điều phối tạng từ người hiến chết não.

Trước đó, ngày 10/10, chị Phạm Thị Anh Thư, sinh năm 2004, trú xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, là giáo viên tiếng Anh, được đưa vào Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu sau một vụ tai nạn giao thông với tình trạng tổn thương nghiêm trọng.

Các bác sĩ đã tích cực cấp cứu, hồi sức và điều trị với hy vọng cứu sống người bệnh. Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, không còn khả năng hồi phục, chị Thư được thực hiện quy trình chẩn đoán, xác định chết não theo quy định chuyên môn.

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Các y, bác sĩ phối hợp thực hiện quy trình lấy tạng từ người hiến chết não tại Gia Lai.

Đối diện với nỗi đau mất người thân, gia đình chị Thư đã đi đến quyết định hiến tặng những tạng đủ điều kiện, với mong muốn một phần cơ thể của người đã khuất tiếp tục mang lại sự sống cho những người bệnh khác. Anh Lê Thái Hà, người nhà chị Thư, chia sẻ:

“Em tôi bị tai nạn, tuy nhiên qua quá trình tận tuỵ cứu chữa của các y bác sĩ nhưng số phận đã an bài, gia đình cũng đã họp và muốn một phần cơ thể của em vẫn còn sống mãi trên thế gian để tặng những người đang cần có sự sống. Gia đình họp mặt đồng ý hiến tạng, với tâm niệm cho đi sẽ nhận lại, sau này sẽ có người khác giúp đỡ lại mình”.

Sau khi gia đình đồng thuận hiến tạng, quy trình lấy và điều phối tạng được triển khai với sự phối hợp của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia cùng các chuyên gia, bác sĩ đến từ Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Vinmec Times City. Các tạng được tiếp nhận, điều phối trong trường hợp này gồm gan và thận.

Đây là lần đầu tiên một trường hợp hiến tạng từ người chết não được tổ chức thực hiện tại Gia Lai. Sự kiện không chỉ mang lại hy vọng cho những bệnh nhân cần ghép tạng mà còn cho thấy ý nghĩa của việc phát hiện người hiến tiềm năng, thực hiện đúng quy trình xác định chết não và vận động hiến tạng. Trong bối cảnh nguồn tạng hiến còn hạn chế, quyết định của gia đình chị Thư là nghĩa cử nhân văn, góp phần lan tỏa thông điệp về hiến mô, tạng sau khi qua đời. Đồng thời, việc triển khai quy trình hiến tạng ngay tại Gia Lai mở ra thêm điều kiện để phát triển mạng lưới hiến, ghép tạng tại Tây Nguyên, giảm bớt những trở ngại về địa lý trong việc tiếp cận nguồn tạng hiến.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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