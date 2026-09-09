Hà Nội tăng cường vận động hiến tạng, lan tỏa nghĩa cử nhân ái

Ngày 9/9, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương và Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người”.

Chương trình diễn ra trực tiếp tại Trung tâm Báo chí Thủ đô, đồng thời được phát trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố, kết nối tới các kênh thông tin, nền tảng số của xã, phường trên địa bàn.

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực nhấn mạnh, hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và sự sẻ chia giữa con người với con người.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Lê Tự Lực phát biểu

Theo ông Lê Tự Lực, tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng không chỉ là nhiệm vụ của Hội theo quy định của Luật Hoạt động Chữ thập đỏ, mà mỗi phiếu đăng ký còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thúc đẩy phong trào hiến mô, tạng tại Việt Nam phát triển bền vững.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cho rằng, để phong trào hiến mô, tạng lan tỏa sâu rộng, công tác truyền thông cần bảo đảm thông tin đúng, cách tiếp cận phù hợp và đề cao tinh thần tự nguyện. Những câu chuyện chân thực, thông tin khoa học, gần gũi sẽ giúp người dân hiểu hiến mô, tạng không phải là sự mất đi, mà là trao thêm cơ hội sống và hy vọng cho người bệnh.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và mạng lưới Hội các cấp để đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động hiến mô, tạng; góp phần lan tỏa thông điệp: “Hiến mô, tạng - Trao đi sự sống, để yêu thương còn mãi".

Tại tọa đàm, Thạc sĩ Phạm Thị Đào, Trưởng phòng tư vấn điều phối ghép tạng Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia và Thạc sĩ Đỗ Văn Đô, Phó trưởng Khoa Gan, Mật, Bệnh viện Nhi Trung ương cùng trao đổi, giải đáp những nội dung liên quan đến hiến mô, tạng như: Người hiến tạng có được hưởng quyền lợi gì không; một người hiến tạng có thể cứu được bao nhiêu người; cách thức cung cấp các thông tin chính xác về hiến mô, tạng tránh gây hiểu nhầm; đối với bệnh nhi thì việc ghép tạng có ý nghĩa như thế nào đối với các em...

Hà Nội tăng cường vận động hiến tạng, lan tỏa nghĩa cử nhân ái

Đặc biệt trong buổi Tọa đàm, đại biểu được nghe câu chuyện gia đình chị Phạm Thị Thanh (phường Hoàng Mai). Cuối năm 2024, gia đình chị đã có một quyết định mạnh mẽ và giàu tình người, hiến tạng của chồng chị để cứu những người còn hy vọng mong manh. Quyết định hiến tặng đa tạng của chồng chị - anh Đỗ Anh Dũng sau khi chết não đã trao lại sự sống quý giá cho 4 bệnh nhân đang cận kề cái chết.

Câu chuyện của gia đình chị cho thấy, dù ở vị trí nào, công việc nào nhưng trong khoảnh khắc khó khăn nhất, họ đã lựa chọn trao đi để sự sống được tiếp tục.

Từ những câu chuyện gia đình người hiến, những kiến thức chuyên môn về việc hiến mô, tạng sẽ góp phần xóa bỏ tâm lý e ngại, những hiểu lầm và định kiến còn tồn tại trong cộng đồng.

Thông qua Tọa đàm, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội mong muốn mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên trở thành “sứ giả” lan tỏa thông tin chính xác về hiến mô, tạng đến gia đình và cộng đồng; khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu, chia sẻ và đưa ra quyết định phù hợp với nguyện vọng của bản thân.