Truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho 6 người chết não hiến tạng

Ghép tạng là một trong những trụ cột phát triển cốt lõi của Bệnh viện Bạch Mai trong giai đoạn hiện nay. Hai năm qua, Bệnh viện đã tư vấn, vận động thành công 11 trường hợp đồng ý hiến mô, tạng khi chết não; đồng thời thực hiện thành công 7 ca ghép từ nguồn tạng hiến. Mô, tạng được hiến tặng thông qua hoạt động điều phối đã góp phần mang lại cơ hội sống cho người bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và nhiều cơ sở ghép trong mạng lưới như Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cán bộ y tế và gia đình người chết não hiến tạng. Ảnh: Thế Anh

Truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho 6 trường hợp chết não hiến tạng, đồng thời tặng quà tới gia đình của họ (trong đó tặng xe đạp cho con của người hiến tạng), Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Thực hiện thành công các ca lấy, ghép đa mô tạng từ người cho chết não không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn toàn diện của bệnh viện, mà còn làm nên giá trị nhân văn lớn lao.

“Mỗi ca ghép là sự tiếp nối sự sống, là nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình người hiến. Chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc những nghĩa cử đó, bởi chính họ đã mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân nặng, đang ở ranh giới sinh tử” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ nói.

Thân nhân của người chết não hiến tạng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thế Anh

Cũng dịp này, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục phát động trong cán bộ, nhân viên, người bệnh, người nhà bệnh nhân, học viên, sinh viên và cộng đồng đăng ký hiến mô, tạng cứu người. Tại lễ phát động đã có gần 100 người đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời.

Trước đó, vợ của người chết não hiến tạng đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai đã được Bệnh viện nhận vào làm nhân viên công tác xã hội tại cở sở 2 ở Ninh Bình.