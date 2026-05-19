Lần đầu tiên TP.HCM có địa phương đo chỉ số hạnh phúc người dân

Thứ Ba, 18:57, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phường Thủ Đức vừa trở thành địa phương đầu tiên tại TP.HCM công bố đo lường chỉ số hạnh phúc của người dân bằng phương pháp khoa học. Kết quả bước đầu cho thấy 71,9% người dân tự đánh giá đạt mức hạnh phúc, mở ra hướng quản trị đô thị mới, lấy sự hài lòng của dân làm trung tâm.

71,9% người dân hạnh phúc

Chiều 19/5, UBND phường Thủ Đức phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM tổ chức hội nghị công bố “Bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc” và kết quả khảo sát đợt 1.

Đây là địa phương đầu tiên của TP.HCM triển khai khảo sát, đo lường mức độ hạnh phúc của người dân trên cả phương diện vật chất lẫn tinh thần.

Hệ thống đo lường được thiết kế chặt chẽ với 3 phương diện, bao gồm: vật chất, tinh thần và nhận thức; 10 tiêu chí phản ánh các lĩnh vực đời sống thiết yếu cùng 50 chỉ số cụ thể, bám sát trải nghiệm sống hằng ngày của người dân.

Người dân theo dõi công bố bộ tiêu chí 

Tổng cộng đã có 6.000 mẫu hợp lệ của người có độ tuổi 18-70 tại 52 khu phố được đưa vào phân tích.

Kết quả cho thấy, 71,9% người dân địa phương tự đánh giá ở mức hạnh phúc và rất hạnh phúc, dù vẫn còn những áp lực nhất định về kinh tế và hạ tầng đô thị.

Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức cho biết, kết quả khảo sát phản ánh rất sát thực trạng từng địa bàn dân cư. Những khu phố có hạ tầng tốt, đường sá khang trang thường ghi nhận chỉ số hạnh phúc cao hơn. Ngược lại, những nơi còn hạn chế về cơ sở vật chất sẽ là trọng điểm để chính quyền tập trung nguồn lực nâng cấp.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức - ông Mai Hữu Quyết phát biểu

"Tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu của văn kiện đều nói về hạnh phúc nên chúng tôi đặt hàng Viện Nghiên cứu phát triển có bộ tiêu chí đánh giá mức độ hạnh phúc của người dân với quan điểm lấy người dân làm trung tâm. Từ sự đánh giá thật lòng, khách quan của người dân sẽ là cơ sở để chúng tôi thay đổi, điều chỉnh cách quản trị để làm sao các chính sách đưa ra phục vụ tốt nhất, đúng nhất mong muốn, nguyện vọng của người dân trên địa bàn", ông Mai Hữu Quyết nói.

Đáng chú ý, một phát hiện thú vị từ khảo sát là hạnh phúc không hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố kinh tế: Người có thu nhập thấp chưa chắc ít hạnh phúc hơn, trong khi nhóm thu nhập cao lại thường đối mặt với nhiều áp lực, căng thẳng hơn.

Kết quả chỉ số hạnh phúc

Bên cạnh các chỉ số định lượng, người dân còn gửi hơn 20 trang góp ý chi tiết. UBND phường Thủ Đức cam kết sẽ cụ thể hóa các kiến nghị này thành kế hoạch hành động thiết thực, ưu tiên xử lý các vấn đề thu nhập, giáo dục, y tế và hạ tầng.

Bước ngoặt trong cách quản trị đô thị

Tại hội nghị, các chuyên gia và nhà khoa học đánh giá cao sáng kiến này. Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM cho rằng, bộ tiêu chí có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang chuyển mạnh từ mô hình quản lý hành chính sang quản trị địa phương. Sáng kiến này không chỉ nằm ở tinh thần hướng đến người dân, mà còn tạo ra công cụ đo lường cụ thể để kiểm chứng hiệu quả thực tế của chính sách.

Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM phát biểu

"Rõ ràng các chính sách hội tụ là người dân. Và vấn đề này không phải là khẩu hiệu mà cụ thể, cảm nhận của bà con được đo lường, được lắng nghe và được cải thiện để giúp cho câu chuyện chính sách ngày càng gần dân hơn, sát dân hơn và người dân càng ngày càng hạnh phúc hơn", ông Phạm Bình Anh đánh giá.

Đồng tình với quan điểm này, TS Nguyễn Thị Kim Liên, Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị khu vực II, nhận định bộ tiêu chí rất phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Bà đề xuất TP.HCM cần nghiên cứu nhân rộng mô hình để góp phần xây dựng một siêu đô thị cân bằng giữa phát triển kinh tế và sự hài lòng của công dân, hướng tới mục tiêu "100 thành phố đáng sống".

TP.HCM dự kiến sẽ xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc cấp địa phương áp dụng cho toàn thành phố.

Góp ý thêm, TS Nguyễn Thị Hậu, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM đề nghị các đợt khảo sát tới cần mở rộng cách tiếp cận đối với nhóm người yếu thế, người không sử dụng thiết bị thông minh để đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Dự kiến trong thời gian tới, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM sẽ đề xuất UBND TP.HCM xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc cấp địa phương áp dụng cho toàn thành phố.

Kết quả khảo sát đợt 1 “Bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc” cho thấy, điểm hạnh phúc tự cảm nhận của người dân đạt trung bình 8,1/10 điểm, trong khi điểm hạnh phúc chung đạt 7,1/10 điểm. Đáng chú ý, 71,9% người dân tự đánh giá bản thân ở mức “hạnh phúc - rất hạnh phúc”, phản ánh trạng thái tâm lý lạc quan khá điển hình của cư dân đô thị hiện nay.

Trong 3 phương diện khảo sát, nhóm “Nhận thức” đạt điểm cao nhất với các nội dung nổi bật về kỳ vọng tương lai, niềm tin xã hội, sự gắn bó với địa phương và mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của phường. Tiếp theo là phương diện “Tinh thần”, trong khi nhóm “Vật chất” có điểm thấp hơn, chủ yếu liên quan đến áp lực chi phí sinh hoạt, giao thông, môi trường đô thị và hạ tầng kỹ thuật.

Ở 10 tiêu chí khảo sát, “Kỳ vọng” đạt điểm cao nhất với 7,4 điểm; tiếp theo là “Niềm tin và Gắn kết” đạt 7,3 điểm, “Quan hệ cộng đồng” đạt 7,2 điểm. Ngược lại, các tiêu chí có điểm thấp nhất là kinh tế gia đình và giao thông - môi trường - di chuyển, phản ánh những áp lực hiện hữu của một đô thị phát triển nhanh.

Khảo sát cũng cho thấy hạnh phúc đô thị ngày nay không chỉ phụ thuộc vào điều kiện vật chất hay thu nhập mà ngày càng gắn với cảm giác an tâm, sự tử tế trong quản trị, niềm tin vào chính quyền và cảm giác được thuộc về cộng đồng.

 

Chỉ số hạnh phúc nâng cao toàn diện đời sống người dân Lào Cai

VOV.VN - Qua hai kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Yên Bái trước đây và tỉnh Lào Cai hiện tại đều hướng tới một mục tiêu mang đậm tính nhân văn, đó là nâng cao "chỉ số hạnh phúc của người dân". Từ đây, đời sống nhân dân trong tỉnh được nâng cao từ vật chất đến tinh thần, từ trong mỗi gia đình đến toàn cộng đồng.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
