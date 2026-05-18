TP.HCM phân 5 nhóm nhiệm vụ để chấm KPI công chức

Sở Nội vụ vừa trình UBND TP.HCM dự thảo quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính Nhà nước và công chức trên địa bàn thành phố theo hướng lượng hóa hiệu quả công việc, áp dụng cơ chế chấm điểm tương tự KPI.

Theo tờ trình, quy định mới được xây dựng nhằm áp dụng thống nhất cho công chức trong hệ thống chính trị TP.HCM, tạo cơ sở đánh giá thực chất mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Điểm đáng chú ý của dự thảo là xây dựng bộ tiêu chí đánh giá theo hướng kết hợp giữa định lượng và định tính. Trong đó, tiêu chí định lượng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm kết quả thực hiện nhiệm vụ, áp dụng với những nội dung có thể đo lường, thống kê và so sánh cụ thể.

Sở Nội vụ đề xuất phân loại nhiệm vụ thành 5 nhóm theo mức độ phức tạp

Trong khi đó, tiêu chí định tính được chấm theo khung điểm hoặc mức đạt/không đạt đối với các nội dung khó lượng hóa nhưng có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá hiệu quả công việc.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, trong cùng một nhóm tiêu chí có thể kết hợp cả chỉ số định lượng và định tính nhằm bảo đảm đánh giá toàn diện. Một tiêu chí cũng có thể được cấu thành từ nhiều chỉ số thành phần để phản ánh cả kết quả đầu ra lẫn chất lượng, hiệu quả và tác động của công việc.

Dự thảo yêu cầu việc xây dựng tiêu chí phải bám sát các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch của TP.HCM; đồng thời ưu tiên tối đa việc lượng hóa những nội dung có thể đo lường được. Với các nội dung định tính, phải xác định rõ dấu hiệu nhận biết, căn cứ xem xét và mức độ đánh giá để tránh trùng lặp, chồng chéo giữa các tiêu chí.

Để đánh giá công chức theo hiệu quả công việc, Sở Nội vụ đề xuất phân loại nhiệm vụ thành 5 nhóm theo mức độ phức tạp, kèm điểm số tối đa cho từng nhóm.

Nhóm 1 gồm các nhiệm vụ đơn giản, lặp lại hoặc công việc hỗ trợ, phục vụ.

Nhóm 2 là các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên theo quy định, có quy trình hướng dẫn cụ thể.

Nhóm 3 áp dụng với các nhiệm vụ nghiên cứu chuyên đề hoặc xử lý tình huống tương đối phức tạp, đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn và tư duy tổng hợp.

Nhóm 4 gồm các nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình hoặc văn bản có phạm vi cấp TP hoặc theo ngành, lĩnh vực.

Nhóm 5 là các nhiệm vụ dự báo, hoạch định chiến lược quy mô quốc gia hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quy định mới nhằm tạo cơ sở đánh giá thực chất mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị

Theo dự thảo, các cơ quan có chức năng đặc thù như giám sát, quản lý ngân sách, thanh tra, kiểm tra, thẩm định, cấp phép… sẽ được chủ động phân nhóm nhiệm vụ phù hợp với thực tế hoạt động của từng đơn vị.

Trên cơ sở 5 nhóm nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị và địa phương sẽ rà soát, xây dựng danh mục sản phẩm, công việc; xác định đơn vị sản phẩm chuẩn và danh mục quy đổi để làm căn cứ theo dõi, đánh giá, xếp loại công chức theo hiệu quả công việc hằng tháng hoặc hằng quý.