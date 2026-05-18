中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM phân 5 nhóm nhiệm vụ để chấm KPI công chức

Thứ Hai, 17:55, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM đang xây dựng cơ chế đánh giá, xếp loại công chức theo hiệu quả công việc với hệ thống tiêu chí định lượng, định tính và phân nhóm nhiệm vụ theo mức độ phức tạp. Việc chấm điểm dự kiến thực hiện hằng tháng hoặc hằng quý.

Sở Nội vụ vừa trình UBND TP.HCM dự thảo quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính Nhà nước và công chức trên địa bàn thành phố theo hướng lượng hóa hiệu quả công việc, áp dụng cơ chế chấm điểm tương tự KPI.

Theo tờ trình, quy định mới được xây dựng nhằm áp dụng thống nhất cho công chức trong hệ thống chính trị TP.HCM, tạo cơ sở đánh giá thực chất mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Điểm đáng chú ý của dự thảo là xây dựng bộ tiêu chí đánh giá theo hướng kết hợp giữa định lượng và định tính. Trong đó, tiêu chí định lượng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm kết quả thực hiện nhiệm vụ, áp dụng với những nội dung có thể đo lường, thống kê và so sánh cụ thể.

tp.hcm phan 5 nhom nhiem vu de cham kpi cong chuc hinh anh 1
Sở Nội vụ đề xuất phân loại nhiệm vụ thành 5 nhóm theo mức độ phức tạp

Trong khi đó, tiêu chí định tính được chấm theo khung điểm hoặc mức đạt/không đạt đối với các nội dung khó lượng hóa nhưng có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá hiệu quả công việc.

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, trong cùng một nhóm tiêu chí có thể kết hợp cả chỉ số định lượng và định tính nhằm bảo đảm đánh giá toàn diện. Một tiêu chí cũng có thể được cấu thành từ nhiều chỉ số thành phần để phản ánh cả kết quả đầu ra lẫn chất lượng, hiệu quả và tác động của công việc.

Dự thảo yêu cầu việc xây dựng tiêu chí phải bám sát các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chương trình, kế hoạch của TP.HCM; đồng thời ưu tiên tối đa việc lượng hóa những nội dung có thể đo lường được. Với các nội dung định tính, phải xác định rõ dấu hiệu nhận biết, căn cứ xem xét và mức độ đánh giá để tránh trùng lặp, chồng chéo giữa các tiêu chí.

Để đánh giá công chức theo hiệu quả công việc, Sở Nội vụ đề xuất phân loại nhiệm vụ thành 5 nhóm theo mức độ phức tạp, kèm điểm số tối đa cho từng nhóm.

Nhóm 1 gồm các nhiệm vụ đơn giản, lặp lại hoặc công việc hỗ trợ, phục vụ.

Nhóm 2 là các nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên theo quy định, có quy trình hướng dẫn cụ thể.

Nhóm 3 áp dụng với các nhiệm vụ nghiên cứu chuyên đề hoặc xử lý tình huống tương đối phức tạp, đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn và tư duy tổng hợp.

Nhóm 4 gồm các nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình hoặc văn bản có phạm vi cấp TP hoặc theo ngành, lĩnh vực.

Nhóm 5 là các nhiệm vụ dự báo, hoạch định chiến lược quy mô quốc gia hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

tp.hcm phan 5 nhom nhiem vu de cham kpi cong chuc hinh anh 2
Quy định mới nhằm tạo cơ sở đánh giá thực chất mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị

Theo dự thảo, các cơ quan có chức năng đặc thù như giám sát, quản lý ngân sách, thanh tra, kiểm tra, thẩm định, cấp phép… sẽ được chủ động phân nhóm nhiệm vụ phù hợp với thực tế hoạt động của từng đơn vị.

Trên cơ sở 5 nhóm nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị và địa phương sẽ rà soát, xây dựng danh mục sản phẩm, công việc; xác định đơn vị sản phẩm chuẩn và danh mục quy đổi để làm căn cứ theo dõi, đánh giá, xếp loại công chức theo hiệu quả công việc hằng tháng hoặc hằng quý.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tag: TP.HCM công chức chấm KPI đánh giá công chức hiệu quả công việc Sở Nội vụ cơ quan hành chính xếp loại chất lượng nhiệm vụ công chức
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM triển khai Đề án 700 nâng cao năng lực cán bộ cấp xã
TP.HCM triển khai Đề án 700 nâng cao năng lực cán bộ cấp xã

VOV.VN - TP.HCM triển khai Đề án 700 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, đặc khu giai đoạn 2026–2031, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

TP.HCM triển khai Đề án 700 nâng cao năng lực cán bộ cấp xã

TP.HCM triển khai Đề án 700 nâng cao năng lực cán bộ cấp xã

VOV.VN - TP.HCM triển khai Đề án 700 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, đặc khu giai đoạn 2026–2031, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

TP.HCM tập huấn cho hơn 700 cán bộ tham mưu chuyển đổi số
TP.HCM tập huấn cho hơn 700 cán bộ tham mưu chuyển đổi số

VOV.VN - Hơn 700 cán bộ TP.HCM tham gia chương trình tập huấn chuyển đổi số, nhằm chuẩn hóa năng lực tham mưu trong hệ thống chính trị. 

TP.HCM tập huấn cho hơn 700 cán bộ tham mưu chuyển đổi số

TP.HCM tập huấn cho hơn 700 cán bộ tham mưu chuyển đổi số

VOV.VN - Hơn 700 cán bộ TP.HCM tham gia chương trình tập huấn chuyển đổi số, nhằm chuẩn hóa năng lực tham mưu trong hệ thống chính trị. 

Tăng trưởng quý I cao kỷ lục, TP.HCM đòi hỏi cán bộ hành động khác biệt
Tăng trưởng quý I cao kỷ lục, TP.HCM đòi hỏi cán bộ hành động khác biệt

VOV.VN - Kinh tế TP.HCM quý I/2026 ghi nhận tăng trưởng 8,27%, cao nhất trong 10 năm, với nhiều chỉ số khởi sắc như FDI, bán lẻ, công nghiệp. TP đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu hành động quyết liệt để duy trì đà phục hồi.

Tăng trưởng quý I cao kỷ lục, TP.HCM đòi hỏi cán bộ hành động khác biệt

Tăng trưởng quý I cao kỷ lục, TP.HCM đòi hỏi cán bộ hành động khác biệt

VOV.VN - Kinh tế TP.HCM quý I/2026 ghi nhận tăng trưởng 8,27%, cao nhất trong 10 năm, với nhiều chỉ số khởi sắc như FDI, bán lẻ, công nghiệp. TP đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, yêu cầu hành động quyết liệt để duy trì đà phục hồi.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục