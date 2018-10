Lãnh đạo xã, cán bộ địa chính lợi dụng chính sách giãn dân chiếm đất

Theo đó, kết luận thanh tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong giao đất, đấu giá đất, trong đó có lãnh đạo và cán bộ xã lợi dụng chính sách giãn dân để chiếm đất, gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua.

Buổi đối thoại của Lãnh đạo tỉnh Bình Định với nhân dân xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ ngày 27/9/2018.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Bình Định khẳng định, hoạt động đấu giá đất ở xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ thời gian qua bộc lộ nhiều khuất tất, sai phạm, gây thất thoát tiền đấu giá đất, giao đất không đúng đối tượng…

Nhiều trường hợp được UBND huyện Phù Mỹ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng thực tế không có đất để giao, đất không có đường đi và bị chiếm dụng. Trong khi đó, nhiều hộ dân thuộc vùng dự án giãn dân do ảnh hưởng của triều cường, được giao đất ở ổn định 10 năm nay nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gây bức xúc, khiếu kiện kéo dài…

Đáng nói, ông Phan Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ An lấn chiếm sử dụng thửa đất 1.000m2, gồm 200m2 đất ở và 800m2 đất vườn tại thôn Xuân Bình. Đây là thửa đất do UBND xã Mỹ An quản lý, năm 2011, ông Dũng đã lợi dụng chính sách giãn dân của Dự án kinh tế mới Đông Trà Ổ để hợp thức hóa hồ sơ và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, Hội đồng xét duyệt nhà, đất của xã Mỹ An duyệt và tham mưu UBND huyện Phù Mỹ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng.

Theo đó, hộ ông Đặng Văn Sang, nguyên cán bộ địa chính xã Mỹ An và bà Đặng Thị Phấn, mẹ ruột ông Sang cùng được cấp quyền sử dụng thửa đất 2.616 m2 tại thôn Xuân Bình, mặc dù không thuộc diện di dãn dân kinh tế mới Đông Trà Ổ.

Tại buổi đối thoại với Lãnh đạo tỉnh Bình Định người dân xã Mỹ An nêu nhiều vấn đề bức xúc, trong đó có chuyện khuất tất trong quản lý, sử dụng và bàn giao đất.

Các sai phạm trên thuộc trách nhiệm của cán bộ địa chính, lãnh đạo UBND xã Mỹ An, Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Phù Mỹ giai đoạn 2006- 2011.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai cho các đối tượng; đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết, hiện đang triển khai thực hiện kết luận thanh tra của tỉnh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đang gặp khó khăn do sai phạm diễn ra từ các nhiệm kỳ trước.

"Trên cơ sở kết luận của tỉnh, huyện đang giao cho các ngành có liên quan rà soát lại và xử lý theo từng nội dung. Có mấy vấn đề rất khó thực hiện, ví dụ như kết luận năm 2004 đấu giá 3 lô đất áp giá không đúng qui định, phải thu hồi số tiền chênh lệch, mà mấy người đó đã nghỉ hưu từ mười mấy năm nay rồi. Còn cấp đất sai thì mình đã thu hồi được, cái nào làm không được thì báo cáo xin ý kiến của tỉnh", ông Dũng nói.

Người dân xã Mỹ An phản ánh tại buổi đối thoại.

Trước đó, VOV đã thông tin, ngày 27/9, Lãnh đạo tỉnh Bình Định tổ chức đối thoại với người dân xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tại buổi đối thoại người dân bức xúc phản ánh về những khuất tất trong giao đất ở địa, việc buông lỏng quản lý đất đai, cán bộ lợi dụng để chiếm đất...

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Thanh tra tỉnh thành lập tổ công tác để xác minh và cam kết sẽ xử lý nghiêm cán bộ vi phạm./.

