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Lào Cai dành hơn 585 tỷ đồng phát triển nguồn nhân lực

Thứ Năm, 18:04, 15/10/2026
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VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII diễn ra chiều nay (15/10), các đại biểu đã thông qua 23 nghị quyết quan trọng. Trong đó, nghị quyết về chính sách thu hút, đãi ngộ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực giai đoạn 2026–2030 có tổng kinh phí dự kiến hơn 585 tỷ đồng.

Điểm mới của nghị quyết là mở rộng đối tượng thu hút nhân lực chất lượng cao. Theo đó, các chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp và nhà khoa học đầu ngành thuộc diện quy định được hỗ trợ ban đầu 300 triệu đồng/người. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và nhà khoa học trẻ tài năng được hỗ trợ một lần 200 triệu đồng/người. Đáng chú ý, thời gian cam kết công tác giảm từ 10 năm xuống còn 5 năm; độ tuổi tiếp nhận đối tượng thu hút không quá 50 tuổi.

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Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Bên cạnh chính sách thu hút, nghị quyết mở rộng hỗ trợ đào tạo sau đại học trong lĩnh vực y tế; đào tạo văn bằng hai về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đồng thời hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo lại cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2026–2030 dự kiến hơn 585 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, cho biết việc ban hành nghị quyết mới xuất phát từ yêu cầu thực tiễn.

"Trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, do một số ngành, lĩnh vực phát sinh nhu cầu về thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, cần có các chính sách để tỉnh thu hút, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành, của lĩnh vực trong thời gian tới. Và vì vậy việc ban hành nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 29 là cần thiết nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới", ông Trọng nói.

Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 29 năm 2025 của HĐND tỉnh, nhằm hoàn thiện chính sách thu hút, đào tạo và đãi ngộ nhân lực, tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của Lào Cai giai đoạn 2026–2030.

 Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc
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