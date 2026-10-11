Đắk Lắk kỳ vọng doanh nghiệp tư nhân tạo 70% nguồn lực phát triển



Theo kịch bản phát triển đến năm 2030, Đắk Lắk huy động khoảng 700.000 tỷ đồng cho nền kinh tế, trong đó vốn ngoài nhà nước chiếm khoảng 70%. Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp ngày càng lớn trong khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, tạo động lực tăng trưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết thăm, khảo sát hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, định hướng phát huy thế mạnh nông sản, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thăm và chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị doanh nghiệp chủ động đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng liên kết và hợp tác để phát triển bền vững. Hiệp hội Doanh nghiệp cần phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ hội viên, từng bước hình thành những doanh nghiệp có quy mô, năng lực cạnh tranh lớn hơn, đủ sức dẫn dắt và lan tỏa.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết thăm, khảo sát Công ty TNHH Vận tải ô tô An Phước, tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp, qua đó nhấn mạnh yêu cầu phát huy năng lực, mở rộng quy mô, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế địa phương.

Về phía tỉnh, Đắk Lắk xác định cải cách hành chinh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng; tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, đưa tiềm năng và lợi thế của địa phương thành năng lực sản xuất, kinh doanh thực tế.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định tỉnh sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy thế mạnh, mở rộng quy mô và phát triển bền vững.

Khẳng định sự phát triển của doanh nghiệp gắn trực tiếp với nguồn lực và khả năng tăng trưởng của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Doanh nghiệp phát triển thì tỉnh mới phát triển được. Doanh nghiệp mà ì ạch, khó khăn, thì tỉnh không thể phát triển được. Cho nên sự trưởng thành, phát triển của cộng đồng doanh nghiệp cũng chính là sự đồng hành phát triển của tỉnh”.