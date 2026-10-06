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Lào Cai: Đột phá 258 tỷ đồng đưa y tế chất lượng cao về tận xã

Thứ Ba, 10:53, 06/10/2026
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VOV.VN - Bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là đồng bào vùng cao, vùng biên giới được tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế chất lượng cao là quyết sách an sinh hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Cụ thể hóa định hướng đó, chiều ngày 5/10, tỉnh Lào Cai đã chính thức khánh thành và đưa vào vận hành Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên.

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Dù mới đưa vào hoạt động, Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên đã thu hút đông đảo bệnh nhân tới thăm khám

Công trình có tổng vốn đầu tư 258 tỷ đồng, quy mô 250 giường bệnh trên diện tích hơn 58.000 m². Đây là mắt xích chiến lược nằm trong lộ trình hiện đại hóa mạng lưới y tế cơ sở của tỉnh - nối tiếp Trung tâm Y tế Bắc Hà vừa hoàn thành tháng 5, và hướng tới Trung tâm Y tế Văn Bàn vào trung tuần tháng 10 này. Mạng lưới này giúp rút ngắn khoảng cách vùng miền, giảm tải tuyến trên và giúp người dân tiết kiệm đáng kể chi phí, thời gian điều trị ngay tại quê nhà.

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Hệ thống Kiosk tiếp đón tự động đặt tại sảnh Trung tâm.

Đồng hành cùng hạ tầng khang trang là sự chuẩn bị bài bản về nguồn nhân lực chuyên sâu và hạ tầng công nghệ y khoa hiện đại. Bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Hồng Việt, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên chia sẻ: "Các bước chuẩn bị của Trung tâm Y tế đầu tiên là tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ, mua sắm trang thiết bị, đặc biệt là đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng mô hình bệnh viện thông minh, trí tuệ nhân tạo vào trong công tác khám, chữa bệnh, điều trị và quản lý; cùng với đó, chúng tôi được đầu tư một cơ sở hạ tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi. Vì vậy, tinh thần của bà con Nhân dân và cán bộ, nhân viên y tế đều rất phấn khởi".

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Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm đều qua đào tạo nghiệp vụ bài bản

Việc đưa Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên vào hoạt động khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của vùng cao Lào Cai.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
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