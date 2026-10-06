Vợ nhất quyết ly hôn chồng để đến với người tình dù đã có hai con

VOV.VN - Người chồng đau khổ vì vợ nhất quyết đòi ly hôn chồng, bỏ lại hai con để tiến tới với người tình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Bước vào độ tuổi trung niên, cuộc sống tình dục không thể như tuổi đôi mươi. Những thay đổi về cơ thể, tâm lý, cảm xúc có thể ảnh hưởng nhưng đó cũng là lúc để chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Thấy cháu trai suy sụp sau khi chia tay, dì ruột lo lắng cháu có thể bị trầm cảm vì thất tình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người chồng lo lắng không biết người vợ gần 60 tuổi còn có khả năng mang thai hay không, liệu đã quá muộn và có ảnh hưởng tới sức khỏe. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người vợ U70 bứt rứt, khó chịu vì chồng liên tục từ chối chuyện vợ chồng. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.