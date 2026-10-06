English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vợ nhất quyết ly hôn chồng để đến với người tình dù đã có hai con
Thứ Ba, 10:00, 06/10/2026

Vợ nhất quyết ly hôn chồng để đến với người tình dù đã có hai con

VOV.VN - Người chồng đau khổ vì vợ nhất quyết đòi ly hôn chồng, bỏ lại hai con để tiến tới với người tình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

VOV.VN trên Google News
00:00:00
PV/VOV2
Podcast liên quan
Cách duy trì sự hưng phấn trong tình dục tuổi trung niên
Cách duy trì sự hưng phấn trong tình dục tuổi trung niên

VOV.VN - Bước vào độ tuổi trung niên, cuộc sống tình dục không thể như tuổi đôi mươi. Những thay đổi về cơ thể, tâm lý, cảm xúc có thể ảnh hưởng nhưng đó cũng là lúc để chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.

Lo sợ cháu trai bị trầm cảm vì thất tình
Lo sợ cháu trai bị trầm cảm vì thất tình

VOV.VN - Thấy cháu trai suy sụp sau khi chia tay, dì ruột lo lắng cháu có thể bị trầm cảm vì thất tình. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Phụ nữ ngoài 50 tuổi có thể mang thai được không?
Phụ nữ ngoài 50 tuổi có thể mang thai được không?

VOV.VN - Người chồng lo lắng không biết người vợ gần 60 tuổi còn có khả năng mang thai hay không, liệu đã quá muộn và có ảnh hưởng tới sức khỏe. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Người vợ U70 bứt rứt vì liên tục bị chồng từ chối gần gũi chuyện vợ chồng
Người vợ U70 bứt rứt vì liên tục bị chồng từ chối gần gũi chuyện vợ chồng

VOV.VN - Người vợ U70 bứt rứt, khó chịu vì chồng liên tục từ chối chuyện vợ chồng. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

Nghe nhiều

Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho 100% học sinh lớp Một trên toàn quốc
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh: Hành trình vì ATGT của Honda Việt Nam
Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh: Hành trình vì ATGT của Honda Việt Nam
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc
Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một toàn quốc
Honda Việt Nam trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một
Honda Việt Nam trao tặng 1,8 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một
Khung pháp lý mới cho Công ty Quản lý tài sản: Gỡ nút thắt nợ xấu, dòng vốn
Khung pháp lý mới cho Công ty Quản lý tài sản: Gỡ nút thắt nợ xấu, dòng vốn